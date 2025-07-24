Таку думку 24 Каналу озвучив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що Володимир Путін їхати на переговори не хоче, а очільник російської делегації просто відтягує час. Така позиція Кремля спонукала США на конкретні кроки.

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Які помилки допустила Росія на переговорах?

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень зазначив, що переговори можуть бути театром для Дональда Трампа. Адже ціль Росії незмінна – капітуляція України. Київ же не очікує, що Кремль піде на поступки. Єдиним результатом трьох зустрічей був обмін полоненими.

Україна вимагає зустріч чотирьох лідерів – Володимира Зеленського, Путіна, Трампа та Реджепа Ердогана. Однак російський диктатор на це не погодиться – по-перше, він не любить літати далеко, по-друге, Росія завела себе у пастку через риторику, адже, мовляв, в Україні нелегітимна влада і росіяни не можуть з нею зустрічатись.

Цікаво, що на переговорах Росія не змінила голову делегації. Згадайте розмову Трампа та генсека НАТО Марка Рютте, який сказав, що вони тиснуть на Україну, щоб вона приїхала на переговори, вона приїхала в доволі солідному складі, а від Росії приїхала людина, яка розказувала історію,

– наголосив Ус.

Попри це вчора країна-агресорка знову присилає на переговори делегацію на чолі з Володимиром Мединським. Після цього з'являється новина, що США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги.

Я сприймаю це як рефлексію – Росія знову прислала Мединського і військова допомога є відповіддю США, які казали, що військової допомоги не буде,

– підкреслив він.

До речі, щодо зустрічі Зеленського та Путіна, Мединський заявив, що вона має бути "відповідним чином підготовлена", і цю позицію російська делегація "донесла" представникам України. За словами очільника російської делегації, для проведення зустрічі потрібно опрацювати умови угоди та зрозуміти, що "на цій ній обговорювати".