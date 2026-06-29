Временное перемирие: США и Иран прекращают удары и готовятся к встрече в Катаре

Соединенные Штаты и Иран договорились временно прекратить взаимные атаки на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе. Стороны готовятся к переговорам, которые должны состояться уже на этой неделе в Катаре.

Об этом сообщает Axios.

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Что известно о новом перемирии между Ираном и США?

По данным издания, стороны согласились прекратить "кинетическую активность" и обеспечить безопасный проход коммерческих судов через стратегически важный морской участок. В ближайшее время планируется проведение переговоров в Катаре.

Хотя официальная дата пока не подтверждена, источники предполагают, что встреча может состояться уже во вторник. Американскую техническую делегацию возглавит Ник Стюарт.

Договоренность предусматривает, что на период обсуждений стороны будут воздерживаться от провокаций в море, а судоходство в Ормузском проливе должно оставаться открытым и безопасным. Изначально переговоры планировалось посвятить иранской ядерной программе в Швейцарии, однако эскалация напряженности в регионе заставила изменить формат и приоритеты диалога.

Иран заявил о готовности обеспечивать безопасность прохода судов через пролив, в то время как США также согласились на шаги по снижению напряженности. Перемирие носит временный характер, однако считается критически важным для стабилизации ситуации в регионе.

Напомним, 22 июня США и Иран завершили первый раунд переговоров в Швейцарии по мирному соглашению, достигнув предварительных договоренностей о дальнейших шагах в рамках диалога. Стороны согласовали создание координационных механизмов, "дорожную карту" на 60 дней и структуры для урегулирования вопросов безопасности, в частности в Ливане и Ормузском проливе. Также было заявлено о прогрессе в вопросе санкций и замороженных активов Ирана.

Однако уже 26 июня Дональд Трамп заявил, что Иран нарушил перемирие с США, атаковав беспилотниками суда в Ормузском проливе. По его словам, один дрон повредил грузовое судно, а ещё три были сбиты американскими военными. Трамп назвал действия Ирана "бессмысленным нарушением" договоренностей о прекращении огня.

В ответ США нанесли удар по Ирану. Американские самолеты уничтожили склады ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции на побережье Ирана. В Центральном командовании США заявили, что действия Ирана являются нарушением перемирия и угрожают безопасности судоходства.