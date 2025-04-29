Комментируя "короткое перемирие" Путина, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что позиция организации остается неизменной. Она настаивает на окончательном окончании войны, передает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Что говорят в ООН

Представитель генсека отметил, что окончание войны в Украине должно основываться на уставе ООН, международном праве и всех соответствующих резолюциях. Дюжаррик подчеркнул, что мир должен быть устойчивым и предусматривать признание суверенитета и территориальной целостности Украины.

Комментируя признание КНДР участия в войне против Украины, Дюжаррик отметил, что любая интернационализация любого конфликта – это неправильно.

К слову, в Вашингтоне тоже прокомментировали очередную "мирную" инициативу главы Кремля. Там отметили, что Трамп желает постоянного прекращения огня. Между тем президент Зеленский указал на отсутствие смысла во временном перемирии. Он заявил, что "немедленное, полное и безусловное прекращение огня – и минимум на 30 дней – это то, что может дать основу реальной дипломатии".