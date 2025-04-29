Коментуючи "коротке перемир'я" Путіна, речник генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що позиція організації залишається незмінною. Вона наполягає на остаточному закінченні війни, передає 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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Що кажуть в ООН

Представник генсека наголосив, що закінчення війни в Україні має ґрунтуватися на статуті ООН, міжнародному праві та всіх відповідних резолюціях. Дюжаррік підкреслив, що мир має бути стійким і передбачати визнання суверенітету й територіальної цілісності України.

Коментуючи визнання КНДР участі у війні проти України, Дюжаррік зазначив, що будь-яка інтернаціоналізація будь-якого конфлікту – це неправильно.

До слова, у Вашингтоні теж прокоментували чергову "мирну" ініціативу очільника Кремля. Там наголосили, що Трамп бажає постійного припинення вогню. Тим часом президент Зеленський вказав на брак сенсу у тимчасовому перемир'ї. Він заявив, що "негайне, повне та безумовне припинення вогню – і щонайменше на 30 днів – це те, що може дати основу реальній дипломатії".