В ближайшие часы или дни может быть объявлено о прекращении огня, - Reuters

По данным анонимного источника издания, Соединенные Штаты и их европейские союзники завершают работу над предложением о 30-дневном прекращении огня в Украине. Известно, что в случае отказа это будет означать совместное введение новых санкций против России.

По данным анонимного собеседника Reuters, все еще продолжаются дискуссии относительно того, объявлять ли одностороннее прекращение огня, или предоставить России короткое время для реагирования, хотя если она откажется, то против Москвы будут применены новые санкции США и ЕС.

"В ближайшие часы и дни может произойти объявление о прекращении огня на 30 дней или на отдельные части, что все еще обсуждается", – отметил источник.