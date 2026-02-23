Связанного с Эпштейном британского экс-посла в США Мандельсона задержали в Лондоне
- Очередной топ-чиновник задержан из-за связей с финансистом Джеффри Эпштейном.
- Скандал вокруг Мандельсона вызвал политическую напряженность в Великобритании, приведя к его отставке из Лейбористской партии и Палаты лордов.
В понедельник, 23 февраля, стало известно о задержании 72-летнего бывшего британского посла в США Питера Мандельсона. Его подозревают в служебной халатности. Речь идет о передаче чувствительной для рынка информации осужденному сексуальному преступнику Джеффри Эпштейну.
Происходило такое когда Мандельсон занимал должность министра по вопросам бизнеса в правительстве Гордона Брауна в 2009 году. Об этом сообщает CNN, а также информационное агентство Reuters.
Как Мандельсон связан с Эпштейном?
Правоохранители сообщили, что экс-посла задержали по адресу в Камдене и доставили в полицейский участок для допроса. Ранее в этом месяце следователи провели обыски в его резиденциях в Камдене и Уилтшире.
Задержание не свидетельствует о виновности Мандельсона, но полиция считает, что есть основания для уголовного производства. Скандал разгорелся после обнародования очередной части документов, связанных с Эпштейном, которые показали, что отношения Мандельсона и финансиста были значительно теснее, чем ранее считалось. В частности, в частных письмах и заметках Мандельсон называл Эпштейна "моим лучшим другом".
Из-за этого Мандельсон ранее в этом месяце покинул Лейбористскую партию и сложил полномочия в Палате лордов - верхней палате британского парламента. Его уволили с должности посла в США еще в сентябре после первого обнародования файлов Эпштейна, когда стало известно об их близкой связи.
Скандал вокруг Мандельсона создал серьезную политическую напряженность для премьер-министра Великобритании Кира Стармера, вызвав отставки ключевых советников и призывы от некоторых членов партии к его уходу. Политики и общественность задаются вопросом, насколько премьер знал о близких отношениях Мандельсона с Эпштейном на момент его назначения послом.
Кстати, ранее Дональд Трамп комментировал появление своего имени в обнародованных Министерством юстиции США материалах по делу Джеффри Эпштейна. Глава Белого дома заявляет, что это является попыткой целенаправленно помешать его деятельности на посту президента.
Кто еще фигурирует в файлах Эпштейна?
Министерство юстиции США обнародовало более 3,5 миллиона страниц материалов по делу Джеффри Эпштейна, в которых фигурируют более 300 публичных лиц. Среди упомянутых в документах были такие известные фигуры как Барак Обама, Мишель Обама, Камала Харрис, Билл Гейтс и Илон Маск и другие.
Отдельно министр торговли США Говард Лутник признал, что в 2012 году посещал остров Эпштейна, несмотря на то что ранее заявлял о прекращении контактов с ним еще в 2005-м.
Со своей стороны принцесса Швеции София Хелльквист подтвердила, что дважды встречалась с Эпштейном. Из обнародованной переписки следует, что тогда еще модель Софию познакомила с финансистом Барбара Энбом.