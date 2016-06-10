Цели Путина на 2025 год и как он манипулирует Трампом․ Интервью с генерал-майором Великобритании

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Диктатор Владимир Путин имеет амбициозные цели в войне до конца 2025 года. Он хочет не только захватить весь Донбасс, но и закрепиться на Сумщине и Харьковщине. Несмотря на имперские мечты, реальность – другая. Шансы на воплощение этих планов у Путина низкие.

Все зависит также от союзников Кремля – Ирана, Китая и Северной Кореи. Важно, насколько они готовы помогать России. Помешать этому можно легко, введя дополнительные санкции.

Таким прогнозом в эксклюзивном интервью 24 Каналу поделился генерал-майор вооруженных сил Великобритании в отставке Чип Чепмен. Он также предположил, что Путин накануне разговора с Дональдом Трампом заранее получает "подробный отчет" – подробнее читайте дальше.

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Цели Путина на 2025 год

По данным Bloomberg и согласно с источниками, которые близки к Кремлю, российский диктатор Путин уверен, что его армия сможет прорвать украинскую линию обороны и захватить все четыре украинские области до конца этого года. Верите ли вы в это?

Вернемся к стратегическим целям в широком смысле. Если смотреть в долгосрочной перспективе на десятилетия вперед, то его цель – имперская. Это попытка вернуть утраченные территории и сферы влияния.

В этом и заключается основная линия их нарратива, что якобы "Украина для России является внутренним делом", а якобы "Советский Союз никогда не распадался". Это одно из условий, которые они выставляют на будущее.

Если говорить о более краткосрочных задачах на 2025 год, то мало кто сомневается, что этим летом он хотел бы захватить весь Донбасс. Кроме того, Путин стремится закрепиться как минимум на Сумщине и Харьковщине. Возможно, это для того, чтобы создать основу для дальнейшей аннексии этих территорий.

А потом в процессе переговоров он может заявить, что это якобы "новая территориальная реальность", с которой Украина должна считаться. Я не думаю, что они сами собираются уходить из оккупированных украинских областей.

Относительно шансов реализовать это, то на данный момент они достаточно низкие. Как и в любой войне, здесь много переменных. И нет ничего гарантированного. Например, может случиться так, что в Украине сломается воля к сопротивлению? Пока я этого не вижу. Но количество ударов дронами, крылатыми и баллистическими ракетами, а также их интенсивность в последние выходные способны ослабить сопротивление гражданского населения.

Пока что этого не происходит. Но именно об этом говорит классическая "Троица Клаузевица". Недостаточно просто иметь армию, которая сражается на фронте. Нужна еще устойчивая и сплоченная нация и правительство, действующее в унисон. Все это должно работать как единый треугольник. В России, выдается, все это еще сохраняется.

Справка. "Троица Клаузевица" – это концепция, которая описывает войну как взаимодействие трех элементов: насилия, случайности и вероятности.

Я также всегда вспоминаю, что говорил Буданов в сентябре прошлого года. По его словам, лето 2025 года – период, когда Россия попытается достичь своих оперативных целей. Но это также самый тревожный для них период, потому что именно тогда начнет падать их экономика.

Поэтому им нужно или найти решение уже сейчас, или же, как говорил Буданов, будет два фактора, которые заставят Россию пойти на прекращение огня:

необходимость выиграть время для восстановления сил перед новым наступлением;

попытка восстановить экономику, ведь невозможно воевать вечно, если тебя не поддерживают деньгами и ресурсами другие страны.

И вот тут возникает еще одна переменная – какую помощь они получат от Ирана, Китая и Северной Кореи. Это, конечно, и причина, почему важно ввести дополнительные санкции. Особенно со стороны Конгресса, ведь со стороны исполнительной власти США они пока не введены.

Интервью с генерал-майором Великобритании Чип Чепменом: смотрите видео

О наступлении России на Сумщине

Также Путин приказал своей армии создать так называемую "буферную зону безопасности" вдоль границы с Украиной. Российская армия начала наступление вглубь Сумской области. Они обстреливают приграничные села в Сумской области. Силы обороны Украины сдерживают врага. Как вы оцениваете действия России в Сумском регионе?

С точки зрения России, "буферная зона" – понятие подвижное. Это зона, которая медленно расширяется в рамках их стратегической цели. Думаю, целом они рассматривают всю Украину как буферную территорию. Именно такую риторику сейчас использует Медведев.

Поэтому они постоянно будут подвигать эти рамки. Сейчас они считают "буферную зону" необходимой для защиты от ударов Украины по российской территории. С тактической точки зрения это имеет определенный смысл для россиян.

Но не стоит обманывать себя относительно того, что они имеют в виду под "буферной зоной". На самом деле там хотят расширения российской сферы влияния до границ бывших советских республик, которые теперь являются членами НАТО.

Может ли быть еще одно наступление России на Харьковщине

По данным Sky News, 50 тысяч российских военных сосредоточены на границе с Харьковщиной. Возможно ли новое полномасштабное наступление на Украину? По вашему мнению, достаточно ли России ресурсов для проведения таких масштабных операций, какими они были в начале вторжения?

Всегда существует несоответствие между целями, средствами и возможностями. Если бы эти 50 тысяч человек были эшелоном прорыва с тысячами танков и бронемашин в первый день войны, тогда, возможно, можно было бы говорить о таком сценарии.

Характер войны изменился. И ресурсы для маневренных операций у России существенно истощены. У них очень ограничена способность эффективно захватывать территорию. Они изнурительно и медленно прогрызаются к позициям.

Это напоминает курицу, которая клюет зернышко за зернышком. И, учитывая ежедневные потери, 50 тысяч человек – это не та сила, которая способна удерживать темп наступления, если ее постоянно не пополнять.

В какой-то момент они достигнут так называемой кульминационной точки. Это военный термин, который означает момент, когда наступление не может продвигаться дальше. И я не думаю, что в рамках текущих операций они смогут двигаться значительно дальше.

Это не значит, что они не будут захватывать отдельные участки. Но обычно это бессмысленные с оперативной точки зрения куски территории. Захват одного села тут или там – это тактический успех. Причем незначительный. Он не имеет оперативного значения.

Как долго Россия сможет воевать

Также, по данным газеты The Washington Post, боевая мощь России начала ослабевать. К концу 2025 года она может столкнуться с серьезной нехваткой живой силы и вооружения. Об этом заявляют высокопоставленные чиновники США и Европы, а также военные эксперты. Как долго, по вашему мнению, Путин сможет продолжать свою войну против Украины?

Думаю, вопрос живой силы – один из ключевых выборов, который Путину предстоит сделать уже этим летом. Известно, что сейчас там вкладывают значительные средства на контрактников.

Но этого недостаточно для поддержания необходимой численности на фронте и тем более для дальнейшего продвижения, если говорить о действительно значимых операциях. Чтобы достичь таких целей, им нужна мобилизация. Но тогда возникает несоответствие между численностью личного состава и возможностями вооружения.

Именно поэтому мы наблюдаем все больше атак в стиле "Безумного Макса", когда оккупанты пытаются преодолеть зону поражения на мотоциклах или вездеходах, чтобы быстро прорваться к позициям. Но такие действия не позволяют достичь успеха ни на оперативном уровне, ни с точки зрения устойчивого снабжения армии.

Может ли Трамп усилить санкции против России

Перейдем к последним высказываниям Дональда Трампа в адрес Владимира Путина. В воскресенье он заявил, что российский президент совсем сошел с ума. Как вы считаете, действительно ли Трамп все больше раздражен действиями Путина? Может ли это привести к санкциям против России или усилению поддержки Украины?

Трамп – непредсказуем. Последние три-четыре месяца мы часто думали, что нужно усиливать стратегическое давление на Россию. Однако Трамп чаще давил именно на Украину.

По сути, он поощряет агрессора и создает такие условия, при которых Украина должна пойти на такие серьезные уступки. Это больше похоже на капитуляцию, а не на справедливый мир.

И даже в тот момент, когда Трамп позволил себе высказаться о Путине в достаточно критическом и негативном смысле, он все равно ослабил и смягчил свое собственное заявление. Трамп добавил, что, по его мнению, Зеленский якобы тоже создает препятствия и раздражает своими действиями. Этим он фактически нивелировал собственное послание.

Я ожидаю, что мы, вероятнее всего, увидим инициативу сенаторов Грэма и Блюменталя, которые предложат в Сенате законопроект о 500% пошлинах на товары из стран, которые поддерживают Россию.

Сенат, конечно, более независимый, чем Палата представителей, где у Трампа большее влияние среди республиканцев. Поэтому сейчас мы наблюдаем своеобразную борьбу между законодательной и исполнительной властью в США.

Вероятно, Путин нравится Трампу, потому что тот способен действовать без оглядки на других и без необходимости договариваться, как это работает в любой демократической системе.

Я хотел бы увидеть усиление санкционного давления включая вторичные санкции по аналогии с 17 пакетом санкций от ЕС. Также нужно хотя бы продолжение военной помощи США, включая поставки дальнобойного вооружения.

Также очень важно подорвать нефтяной потенциал России. Это нужно делать не только с помощью прямых и вторичных санкций, но и через целенаправленное экономическое уничтожение теневого флота, который перевозит нефть по всему миру, несмотря на все ограничения.

Реальны ли удары вглубь России без участия США

Вы только что упомянули о дальнобойных ударах по территории России. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Запада сняли ограничения по использованию западного дальнобойного вооружения Украины. Могут ли Штаты дать Украине дополнительное дальнобойное оружие?

Такой сценарий я вполне могу представить. Но подчеркну – это именно сценарий, а не гарантированное развитие событий. Во всех вопросах, связанных с дальнобойными ударами, крайне важно понимать, как вообще все работает.

Когда речь идет о высокоточном оружии, то ключевую роль здесь играет спутниковая навигация. Большинство этих спутников именно американские.

Именно поэтому Соединенные Штаты являются критически важными для наведения на цели при нанесении дальнобойных ударов. И поэтому важно, чтобы Америка оставалась союзником Украины. Особенно если речь идет о будущих системах вооружений, которые еще нужно развернуть.

Также, к примеру, крылатые ракеты имеют свои особенности. Немецкие Taurus имеют другие характеристики наведения и боеголовки, чем, к примеру, в Storm Shadow. Taurus могут быть особенно эффективны против Керченского моста.

Можно ли вообще провести такое высокоточное наведение без участия Соединенных Штатов?

Это было бы слишком трудно, если не невозможно. Дальнобойное наведение существенно деградирует без американских спутников.

США располагают тысячами спутников, включая военные. Их космическое присутствие существенно превосходит все другие страны мира. Отказ от этой поддержки серьезно снизил бы эффективность системы наведения.

А как вы считаете, продолжают ли США предоставлять Украине данные для наведения, которые используются при ударах ракетами Storm Shadow или SCALP?

Нам известно, что после спора между Зеленским и Трампом в Белом доме, которая произошла в конце февраля, определенная военная помощь по передаче данных была прекращена.

Однако впоследствии многое восстановили и снова начали передавать Украине. Точный масштаб этих данных, конечно, является закрытой информацией. Но я уверен, что определенная помощь в этом направлении продолжается.

Насколько далеко она распространяется по времени и территории и можно ли использовать американские спутники для наведения по определенной линии – это, вероятно, останется тайной. Не думаю, что мы это узнаем. Такая информация является очень чувствительной.

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Путин может влиять на Трампа

По информации Wall Street Journal, Трамп наконец рассматривает возможность введения санкций против России уже на этой неделе. Согласно данным Kyiv Post, он также рассматривает вариант отмены всех ограничений времен администрации Байдена на использование Украиной дальнобойного оружия. Что это может означать?

Политическая неделя – это длительный срок. Сейчас законодательные органы находятся в отпуске. Работа возобновится в начале июня. Вопрос в том, сойдется ли давление со стороны Конгресса с моментом, когда Трамп начнет выступать против Путина.

Одно из преимуществ России в том, что Путин, как бывший сотрудник КГБ, гораздо лучше подготовлен к взаимодействиям с Трампом.

Каждая разведка на Западе имеет аналитику относительно человеческого фактора. Можно не сомневаться, что, когда у Путина происходят встречи или просто общение с Трампом, то он заранее получает подробный отчет. Там речь идет о том, как говорить с Трампом, чтобы задеть его эго и вызвать симпатию, чтобы Трамп снова увидел в нем "хорошего парня".

Они могут считать, что у Трампа есть комплекс высокомерия и возмездия. Мне кажется, что Трамп абсолютно верит в теорию великих людей в международных отношениях. Вроде двое или трое лидеров мощных государств могут выстроить личные отношения и решить все геополитические проблемы в мире.

Но геополитика так не работает. Такое его представление о мире дает еще и опасную иллюзию. Мол, Путин, если ты остановишь войну, то снова сможешь с нами торговать.

Однако государства не начинают войны из экономических соображений. Они не бухгалтеры и не счетоводы. Они действуют, исходя из логики силы и стремления ее накопления.

И вот здесь снова встает вопрос о стратегических целях России. Это – восстановление утраченных территорий и сфер влияния. Путин говорил об этом много раз, утверждая, что распад Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой XX века.

Вы только что сказали, что Трамп находится под влиянием Путина. Почему команда по национальной безопасности не может этому помешать?

Одно из различий между президентом Байденом и президентом Трампом в том, что Байден всегда был сторонником межведомственного подхода.

Он принимал брифинги от всего спектра государственных ведомств. Трамп, насколько видим, так не работает. Трамп считает себя гением, который сам во всем разбирается.

И именно поэтому у него абсолютно отсутствует внимание к деталям и готовность воспринимать сложную, глубокую и многогранную аналитику, поступающую от различных ведомств. В этом он явно уступает как Байдену, так и, возможно, даже Путину.

О работе разведывательных структур США

Вы только что упомянули разведывательные брифинги. В отчете Washington Post говорилось о том, что Трамп не любит участвовать в брифингах ЦРУ и других разведывательных структур США. Почему он избегает своих ведущих разведчиков и профессионалов?

Сначала нужно понять, как работают разведывательные службы в Америке. В США существует 18 разведывательных структур. ЦРУ не является главным в направлении информирования президента.

Этим занимается Управление директора национальной разведки. Но у них тоже есть проблемы. Ведь глава этого управления Тулси Габбард на протяжении длительного времени проявляла достаточно доброжелательное отношение к России.

Так получается, что на руководящих позициях сидят люди, которые не привыкли работать в таких структурах и не обладают необходимой технической экспертизой. Это мы уже видели на примере прошлых президентов. Это создает проблемы как при односторонних брифингах, так и при координации информации от всех агентств, чтобы не произошло искажения или потери важных данных.

Именно этим и должно заниматься Управление директора национальной разведки. Оно является ответственным за информирование президента. Конечно, это не мешает ЦРУ или другим ключевым структурам – так называемой "большой восьмерке" – иметь доступ к президенту для проведения брифингов.

Но, по моему мнению, у президента Трампа просто нет нужного внимания и привычки работать в таком формате.

Чего ожидать от саммита НАТО в июне

В июне состоится саммит НАТО в Гааге. По данным американских СМИ, генсек Марк Рютте пытается сделать так, чтобы не было конфликта между Зеленским и Трампом во время саммита. Поэтому программа была сокращена. Какие ваши ожидания от саммита в Гааге? Может ли Трамп изменить там позицию по НАТО и Украине?

Как я уже говорил, неделю в политике – это длительный срок. До следующей конференции НАТО остается около четырех недель. Большинство международных отношений строится на том, что протоколы и процедуры, предшествующие любой встрече, задают тон и определяют повестку дня.

Остается четыре недели до события. У Трампа нестабильные отношения с Путиным, Зеленским и самим НАТО. Я считаю, что еще многое может измениться как в обсуждениях, так и в итогах встречи.

Поэтому делать какие-либо прогнозы относительно результатов этого саммита НАТО за месяц до его проведения было бы преждевременно.