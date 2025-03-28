В США приняли новое решение о программе, которая отслеживала похищенных украинских детей, – СМИ
- Госдепартамент США предоставит краткосрочное финансирование программе Ukraine Conflict Observatory, которая занимается отслеживанием похищенных Россией украинских детей.
- Решение о финансировании принято после приостановления программы администрацией Трампа, что вызвало беспокойство относительно потери важных данных об около 30 000 детей.
Госдеп сообщил, что предоставит краткосрочное финансирование программе по отслеживанию похищенных Россией украинских детей. Это произошло после того, как администрация Дональда Трампа решила приостановить программу 25 января.
Решение о прекращении программы Гуманитарной исследовательской лаборатории Йельского университета, называющейся Ukraine Conflict Observatory, было принято после того, как Трамп приказал провести масштабный пересмотр расходов, которые, по его словам, являются расточительством и не отвечают интересам США, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Что известно
Финансирование предоставляется на короткий период, пока исполнители Conflict Observatory обеспечивают надлежащую передачу критически важных данных о детях соответствующим органам,
– заявил представитель Госдепартамента.
"Это часть стандартных процедур закрытия программ, прекращаются", добавил он.
В начале марта демократические законодатели призвали администрацию Трампа восстановить программу.
Закрытие инициативы вызвало беспокойство из-за возможной потери доступа к большому объему информации, включая спутниковые снимки и другие данные по около 30 000 детей, вывезенных из Украины.