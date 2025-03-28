В США приняли новое решение о программе, которая отслеживала похищенных украинских детей, – СМИ

Госдеп сообщил, что предоставит краткосрочное финансирование программе по отслеживанию похищенных Россией украинских детей. Это произошло после того, как администрация Дональда Трампа решила приостановить программу 25 января.

Решение о прекращении программы Гуманитарной исследовательской лаборатории Йельского университета, называющейся Ukraine Conflict Observatory, было принято после того, как Трамп приказал провести масштабный пересмотр расходов, которые, по его словам, являются расточительством и не отвечают интересам США, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно

Финансирование предоставляется на короткий период, пока исполнители Conflict Observatory обеспечивают надлежащую передачу критически важных данных о детях соответствующим органам,

– заявил представитель Госдепартамента.

"Это часть стандартных процедур закрытия программ, прекращаются", добавил он.

В начале марта демократические законодатели призвали администрацию Трампа восстановить программу.

Закрытие инициативы вызвало беспокойство из-за возможной потери доступа к большому объему информации, включая спутниковые снимки и другие данные по около 30 000 детей, вывезенных из Украины.