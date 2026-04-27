"Я не насильник": Трамп отругал журналистку, которая зачитала записку стрелка в Washington Hilton

Оказалось, что перед тем, как устроить стрельбу в отеле Washington Hilton, Коул Томас Аллен прислал семье записку, где раскрыл свои намерения. Журналистка зачитала ее Дональду Трампа, а тот возмутился.

В воскресенье, 26 апреля, Дональд Трамп принял участие в программе "60 минут". Во время интервью ведущая Нора О'Доннел процитировала отрывки из записей Аллена. Реакция президента США оказалось резкой.

Смотрите также "Этого бы никогда не произошло": Трамп удивил причиной стрельбы в отеле Washington Hilton

Как Трамп отреагировал на манифест подозреваемого в покушении на него?

Во фрагменте, который зачитала журналистка, говорилось: "Я больше не готов позволять педофилу, насильнику и предателю запятнать меня своими преступлениями".

Хотя этот отрывок не содержал упоминаний имени Трампа, американский лидер сильно возмутился. Он назвал содержание записей подозреваемого "выдумками больного человека", которые не имеют к нему никакого отношения. Также президент заявил, что полностью оправдан.

Я не насильник. Я никого не насиловал. Извините, я не педофил,

– подчеркнул политик.

Он также пристыдил журналистку за то, что она зачитала манифест в программе "60 минут". "Вы – позор", – сказал Трамп, обращаясь к О'Доннел.

Трамп набросился на журналистку с оскорблениями: смотрите видео

Справка: Вероятно, президент США воспринял слова подозреваемого на свой счет. Имя Трампа фигурирует в скандале вокруг финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна. "Файлы Эпштейна" содержали показания по обвинению Трампа в якобы изнасиловании 13-летней девочки.



Всего в разные годы десятки женщин заявляли о домогательствах, поцелуях или насильственных прикосновениях со стороны Трампа. В 2023 году его признали виновным по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэррол.

За несколько минут до стрельбы в Washington Hilton полиция получила предупреждение

25 апреля в отеле Washington Hilton проходил торжественный ужин с участием администрации Дональда Трампа и журналистов Белого дома.

Внезапно во время мероприятия раздались выстрелы. Президента, его жену и других чиновников немедленно эвакуировали, а мужчину, который открыл огонь, задержали.

Нападавшим оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен из Калифорнии.

Позже в Белом доме рассказали, что сообщения Аллена в соцсетях содержали значительное количество антитрамповских и антихристианских высказываний.

Также стало известно, что стрелок накануне стрельбы отправил семье письмо, в котором признался, что планирует расстрелять администрацию Трампа. Семья Аллена за несколько минут до начала стрельбы передала содержание этого манифеста полиции.