Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Дональд Трамп ограничивает использование некоторых терминов

Так, издание пересмотрело правительственные меморандумы, официальные и неофициальные пособия по удалению или изменению формулировок терминов. Согласно им, администрация Дональда Трампа стремится запретить или ограничить использование около 200 слов и словосочетаний.

Среди перечня оказались такие слова, как: активисты, антирасизм, принадлежность, грудное вскармливание, климатический кризис, разнообразие общества, инвалидность, дискриминация, равенство,, феминизм, гендер, иммигранты, ЛГБТ, психическое здоровье, меньшинства, угнетение, ориентация, беременные, расовая справедливость, расизм 0 секс, трансгендер, жертвы.

Неполный список некоторых запрещенных или ограниченных терминов / фото NYT

В части случаев федеральные агентства прямо запретили использование, а в некоторых советовали быть осторожными упоминая их.

Список, скорее всего, неполный. Может существовать больше записок агентства, чем тех, которые видели репортеры New York Times, а некоторые директивы являются расплывчатыми или предлагают, какие формулировки могут быть недопустимыми без прямого указания,

– пишут авторы материала.

NYT пишет, что новые администрации меняют язык официального общения, чтобы отразить свою политику. Однако приведенные выше слова и фразы свидетельствуют о заметном изменении риторики.

В некоторых случаях указания против использования термина поступали вместе с директивами, направленными на устранение самого понятия. Одним из примеров являются федеральные инициативы разнообразия, справедливости и инклюзии.