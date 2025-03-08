Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Дональд Трамп обмежує використання деяких термінів

Так, видання переглянуло урядові меморандуми, офіційні та неофіційні посібники з видалення або зміни формулювань термінів. Згідно з ними, адміністрація Дональда Трампа прагне заборонити або обмежити використання близько 200 слів та словосполучень.

Серед переліку опинилися такі слова, як: активісти, антирасизм, приналежність, грудне вигодовування, кліматична криза, різноманітність суспільства, інвалідність, дискримінація, рівність, фемінізм, гендер, іммігранти, ЛГБТ, психічне здоров’я, меншини, пригноблення, орієнтація, вагітні, расова справедливість, расизм, секс, трансгендер, жертви.

Неповний список деяких заборонених чи обмежених термінів / фото NYT

У частині випадків федеральні агенства прямо заборонили використання, а у деяких радили бути обережними згадуючи їх.

Список, швидше за все, неповний. Може існувати більше записок агентства, ніж тих, які бачили репортери New York Times, а деякі директиви є розпливчастими або пропонують, які формулювання можуть бути неприпустимими без прямого вказівки,

– пишуть автори матеріалу.

NYT пише, що нові адміністрації змінюють мову офіційного спілкування, аби відобразити свою політику. Проте наведені вище слова та фрази свідчать про помітну зміну риторики.

У деяких випадках вказівки проти використання терміну надходили разом із директивами, спрямованими на усунення самого поняття. Одним із прикладів є федеральні ініціативи різноманітності, справедливості та інклюзії.