Во время пресс-конференции он отметил, что оно "не является хорошей новостью" для его страны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на польский телеканал TVN24.

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Что сказали в польском Минобороны о решении США о помощи Украине

Министр обороны Польши считает, что Украину нужно поддержать, чтобы она не сдавалась в борьбе против российской агрессии. Он также отметил, что европейские страны прилагают все больше усилий для поддержки государства.

Я сожалею, что американцы принимают такое решение. Я бы хотел, чтобы все происходило по-другому,

– сказал Косиняк-Камыш.

Он отметил, что со стороны России "нет доброй воли" к заключению перемирия и прекращению огня. По мнению польского главы Минобороны, это делает еще более необходимым продолжение поддержки Украины в интересах Польши и Европы.

Напомним, что 1 июля Politico сообщило, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно низких запасов оружия США.

Там отметили, что решение приняли еще в начале июня. Однако оно вступает в силу только сейчас. Это вызвало беспокойство среди союзников Украины в Конгрессе из-за того, что государство может стать более уязвимым к российским авиаударам.