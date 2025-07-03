Під час пресконференції він зазначив, що воно "не є хорошою новиною" для його країни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на польський телеканал TVN24.

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Що сказали у польському Міноборони про рішення США щодо допомоги Україні

Міністр оборони Польщі вважає, що Україну потрібно підтримати, щоб вона не здавалась у боротьбі проти російської агресії. Він також наголосив, що європейські країни докладають все більше зусиль для підтримки держави.

Я шкодую, що американці ухвалюють таке рішення. Я б хотів, щоб усе відбувалося по-іншому,

– сказав Косіняк-Камиш.

Він зауважив, що з боку Росії "немає доброї волі" до укладення перемир’я і припинення вогню. На думку польського глави Міноборони, це робить ще більш необхідним продовження підтримки України в інтересах Польщі та Європи.

Нагадаємо, що 1 липня Politico повідомило, що Пентагон призупинив постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України через занепокоєння щодо низьких запасів зброї США.

Там зауважили, що рішення прийняли ще на початку червня. Проте воно набуває чинності лише зараз. Це викликало занепокоєння серед союзників України в Конгресі через те, що держава може стати вразливішою до російських авіаударів.