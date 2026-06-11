У Навроцкого назвали УПА бандитами и заявили, что у Украины «еще есть время» исправиться

Именно от Киева сейчас зависит, лишит ли президент Польши Кароль Навроцкий ордена Белого орла своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

Об этом заявил глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач, сообщает RMF24.

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Чего требует Польша?

Марчин Пшидач заявил, что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий украинской стороны. По его словам, в Польше растет разочарование из-за решения о присвоении украинскому подразделению «имени Героев УПА».

По его мнению, такие действия президента Владимира Зеленского являются неприемлемыми. В этом контексте он также упомянул о поддержке, которую Варшава оказывала Киеву в течение последних лет после начала полномасштабного вторжения.

Решение украинской стороны о присвоении военным подразделениям звания «Героев УПА», а по сути – бандитов под флагом УПА, является в Польше неприемлемым. Это вызвало всеобщее возмущение. Отсюда и анонс конкретных шагов со стороны господина президента,

– сказал он.

В то же время высокопоставленный чиновник считает, что у украинской стороны еще есть время, чтобы отказаться от своего решения о присвоении военной части имени «Героев УПА». В противном случае, по его словам, Варшава примет «дальнейшие меры».

«Если это не встретит положительной реакции со стороны Украины, что сейчас очевидно, поскольку отсутствуют реальные действия и жесты, то в конечном итоге процедура завершится решением господина президента», – подчеркнул польский дипломат.

Помимо вышесказанного, он добавил, что Украина должна самостоятельно оценить важность отношений с Польшей, и заметил, что Киев прекрасно знает, какие шаги необходимо предпринять для улучшения двусторонних отношений между странами.

Мы прямо выразили свое несогласие с героизацией бандитов из УПА, но в духе определенного сигнала, готовности к диалогу, есть временное пространство, чтобы украинская сторона могла сделать шаг назад,

– уверен он.

Что этому предшествовало?

В конце мая Кароль Навроцкий заявил о намерении добиваться лишения своего Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши из-за присвоения элитному подразделению ССО названия Героев УПА.

Впоследствии Марчин Пшидач заявил, что президент Украины якобы обязан позвонить Навроцкому и извиниться. Также появилась информация о возможном блокировании вступления Украины в ЕС, если ситуацию не урегулируют.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал осознать угрозу, снизить градус эмоций и оставить общую историю на рассмотрение специалистов-историков, а также сосредоточиться на других проблемах.