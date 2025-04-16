Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Как отмечают журналисты, после раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе американская сторона пошла на уступки.

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США смягчили требования по возврату помощи Украине

Оценка общей помощи Украине от США за время полномасштабной войны снизилась до 100 миллиардов долларов. Это почти совпадает с расчетами Киева, которые составляют более 90 миллиардов долларов.

Однако администрация Дональда Трампа хочет видеть не просто возврат средств, а прибыль для США. По информации источников, Вашингтон настаивает на создании инвестиционного фонда, куда будет поступать прибыль с будущих украинских проектов – в частности в инфраструктуре и добыче полезных ископаемых. США хотят первоочередного права на прибыль, как компенсацию за оружие и помощь.

Украинская сторона, со своей стороны, не признает прошлую помощь долгом и стремится получить лучшие условия. В Кабмине воздерживаются от комментариев до завершения переговоров.

Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что переговоры еще продолжаются. По его словам, "стороны очень близки к финальному соглашению", и подписать его могут уже на этой неделе.

Впрочем, США до сих пор неохотно обещают будущие инвестиции в фонд, на которых настаивает Киев. Вместо этого они считают, что уже оказанная помощь должна рассматриваться как американский вклад в фонд восстановления.