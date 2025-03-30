Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал CNN.

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Европа начала понимать необходимость самозащиты

За месяц, когда министр обороны США Пит Хегсет назвал Европу "жалкой" за то, что она пользуется "бесплатными преимуществами" по обороне в групповом чате с представителями администрации (в которую случайно был включен журналист The Atlantic), это фактически разрушило десятилетние табу на европейском континенте на оборону.

И теперь на столе рассматриваются политики, которые были бы немыслимыми всего несколько недель назад.

Наибольшие изменения произошли в Германии, крупнейшей экономике Европы. После федеральных выборов будущий канцлер Фридрих Мерц выиграл голосование в парламенте за отмену конституционного "долгового тормоза" Германии – механизма ограничения государственных заимствований.

Это изменение закона позволяет неограниченно тратить средства на оборону и безопасность. Эксперты ожидают, что в течение следующего десятилетия этот шаг принесет Германии 600 миллиардов евро.

Это кардинально меняет ситуацию в Европе, потому что Германия отстает – особенно среди крупных стран – когда дело касается обороны,

– сказал Петр Бурас, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, международного аналитического центра.

Бурас сказал, что Германия наконец поступила так, будто Европа действительно прошла "переломный момент". По словам эксперта, хотя вторжение России в Украину всколыхнуло Германию, только шок от Трампа заставил немцев принять действительно фундаментальное решение приостановить долговой тормоз.

В соседней Франции президент Эммануэль Макрон, который давно призывает к европейской "стратегической автономии" от США, заявил, что рассматривает возможность распространения защиты своего ядерного арсенала на своих союзников, которые уже якобы защищены американскими бомбами.

Комментарии Макрона в начале этого месяца появились после того, как Мерц выступил за переговоры с Францией и Соединенным Королевством – двумя ядерными державами Европы – по расширению их ядерной защиты. Премьер-министр Польши Дональд Туск приветствовал эту идею и даже призвал Польшу рассмотреть вопрос о получении ядерного оружия.

Страны начали пересматривать свои оборонные стратегии

Тем временем Польша и страны Балтии, Эстония, Литва и Латвия – все соседи России – вышли из Оттавского договора 1997 года о наземных противопехотных минах, который долгое время считался ключевой вехой на пути к прекращению массовой войны. Литва уже объявила о закупке 85 тысяч мин, а Польша планирует произвести – 1 миллион внутри страны.

В этом месяце Литва также вышла из международного договора против кассетных боеприпасов, став первой страной, которая это сделала.

На континенте также вернулся военный призыв. Дания ввела обязательный призыв среди женщин с 2026 года и снизила требования к здоровью для некоторых должностей в рамках укрепления вооруженных сил страны. Польша также объявила о планах прохождения военной подготовки для каждого взрослого мужчины.

Даже известные нейтральные страны пересматривают свои позиции. На фоне дискуссий о том, как сохранить мир в Украине в случае урегулирования, правительство Ирландии выдвинуло закон, который позволяет разворачивать войска без одобрения ООН, избегая возможного российского (или американского) вето.

Долгое время в Европе была неудобная, и часто невысказанная, правда, что ее защита от вторжения в конечном итоге зависела от американской помощи. Но эта поддержка уже не выглядит такой надежной.

Основное значение выходит за пределы того, кто будет вести бои, а также то, кто будет предоставлять оружие. Некоторые начали сомневаться в будущих закупках астрономически дорогих самолетов F-35 американского производства, которые планировали приобрести несколько европейских военно-воздушных сил,

– говорится в материале.

Министр обороны Португалии Нуну Мело заявил, что его страна переоценивает ожидаемые закупки самолетов, отдавая предпочтение европейским альтернативам из-за беспокойства контролируемыми США поставками запчастей.

В ЕС не все разделяют стратегию выделения ресурсов на защиту

По данным журналистов, хотя Европа, кажется, поняла месседж, что необходимо самостоятельно себя защищать, говорить о едином подходе преждевременно.

Когда президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала план увеличения миллиардных расходов на оборону под названием "Перевооружить Европу", Испания и Италия отказались. Впоследствии план был переименован в "Готовность 2030".

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони также исключила отправку итальянских войск в составе европейского контингента для поддержания мира в Украине в случае урегулирования путем переговоров – еще одного ключевого вопроса, по которому континент разделен.

"Это указывает на линию разграничения в Европе: чем дальше от России находится страна, тем меньше вероятность, что она будет ставить оружие выше масла", – отметили авторы.

В этом месяце премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что "наша угроза заключается не в том, чтобы Россия перевела свои войска через Пиренеи". Он призвал Брюссель "учесть, что вызовы, с которыми мы сталкиваемся в южном соседстве, несколько отличаются от тех, с которыми сталкивается восточный фланг".

Габриелиус Ландсбергис, бывший министр иностранных дел Литвы, сказал, что он "расстроен" заявлениями Испании, и что недавняя поездка в Киев, где большинство ночей взрываются сирены воздушной тревоги, позволила слишком легко представить подобные сцены в Вильнюсе в будущем.

Хотя этот географический раскол может углубить разногласия, Петр Бурас, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, международного аналитического центра сказал, что полное европейское единство всегда будет "иллюзией".

По его словам, действительно важно то, что делают ключевые страны, такие как Германия, Франция, Великобритания и Польша.

На вопрос, запомнится ли март как месяц "пробуждения Европы", Бурас ответил: "Да, мы проснулись, но теперь нам нужно одеться".