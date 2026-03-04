Иран несет "значительные потери": в США подвели первые итоги кампании "Эпическая ярость"

США совместно с Израилем 28 февраля начали военную операцию "Эпическая ярость" направленную против режима Ирана. По состоянию на 4 марта американские силы разбили 17 иранских кораблей, в том числе подводную лодку.

Об этом сообщил командующий американских сил на Ближнем Востоке, передает издание CNN.

Какие потери понес флот Ирана?

Во время своей кампании против Ирана и его режима, американские военные уничтожили 17 иранских кораблей, среди них – одна подводная лодка.

Командующий Центральным командованием США Брэд Купер заявил, что США сосредоточены на атаках по объектам, которые потенциально опасны для Америки.

Проще говоря, мы сосредоточены на том, чтобы стрелять по всему, что может в нас стрелять,

– уточнил он.

Кроме того, Купер заявил, что американские военные уничтожают весь иранский флот. По его словам, пока США ликвидировали 17 лодок, а самая эффективная иранская подводная лодка имеет пробоину в борту.

Командующий отметил, что режим Тегерана годами оказывал давление и терроризировал международное судоходство, однако отныне в Аравийском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе больше не находится ни одного иранского судна.

Купер сообщил, что к операции привлечено более 50 тысяч американских военных и более 200 истребителей. По его словам, боевые действия продолжаются непрерывно. Он также отметил, что менее чем за 100 часов с начала кампании против Ирана силы США поразили около 2000 целей, применив более 2000 боеприпасов.

Ранее представители Минобороны США сообщали, что военно-морской флот Ирана является главной целью совместной с Израилем операции Штатов "Эпическая ярость".

Как на атаки США отвечает Иран?