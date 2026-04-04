Трамп перешел в "режим паники" после потери 2 самолетов: его экс-советник объяснил, что это значит
- Иранские военные сбили истребитель F-15E и штурмовик A-10 США.
- Бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон считает, что начало войны с Ираном было ошибкой, а отсутствие реакции на потерю самолетов подрывает доверие к Белому дому.
Иранские военные сбили истребитель F-15E над своей территорией. Это первый такой случай с начала конфликта. Также Иран заявил о сбитии штурмовика A-10. Поражение американских самолетов заставило Дональда Трампа запаниковать.
Такое мнение высказал бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в эфире CNN. Об этом пишет The Hill.
Как сбитие двух самолетов на Ближнем Востоке повлияло на Трампа?
Болтон отметил, что отсутствие публичной реакции Трампа на потерю самолетов подрывает доверие к Белому дому, и это рана, которую американской власти нанесла она сама, а не Иран.
Дипломат заявил, что Дональд Трамп, вероятно, находится в состоянии паники и пытается найти способ объявить о победе и завершить войну в Иране, независимо от того, откроет ли тот Ормузский пролив. Болтон считает такой подход неправильным.
Также экс-советник по нацбезопасности отметил, что начало войны с Ираном изначально было ошибкой и стало для США проблемой, которой "можно было легко избежать, и этого следовало избежать".
Напомним, что пилоты обоих самолетов катапультировались. Одного военнослужащего уже спасли силы США, другого все еще ищут.
Болтон объяснил, что даже если Иран захватит одного из пилотов, это не изменит ход конфликта. В то же время он назвал это "пропагандистской победой для Ирана" и "испытанием нашей решимости".
Если президент или Белый дом из-за этого (потерю двух самолетов – 24 Канал) чувствуют себя неуверенно, это снова свидетельствует о том, что они не до конца продумали последствия этих атак,
– заявил политик.
К слову, в коротком телефонном разговоре Трамп отказался комментировать поиски американских пилотов в Иране после сбития F-15. Он лишь выразил недовольство некоторыми медиа-публикациями об этой сложной спасательной операции. Также президент заявил, что сбивание самолета не повлияет на переговоры по ситуации на Ближнем Востоке.
Что известно о потере самолетов США в Иране?
Издание NYT сообщило, что 3 апреля США потеряли самолет A-10 Warthog над Ормузским проливом, пилот спасся. В тот же день над Ираном сбили еще один самолет американских ВВС F-15E.
После того как Иран сбил F-15E с двумя пилотами, одного из них спасли, а поиски второго еще продолжаются. По данным The Telegraph, если он попадет в плен, это может серьезно обострить конфликт и повлиять на политические решения в США.
Журналисты напоминают, что Иран уже ранее использовал заложников как инструмент давления, в частности в 1979 году, когда американских дипломатов удерживали более года.
Живой американский пилот может стать рычагом в переговорах для Ирана – например, для требований прекращения ударов, ослабления санкций или политических уступок. В таком случае Тегеран получил бы дополнительную переговорную силу.
В то же время, если пилота убьют, это может вызвать резкое усиление давления на руководство США и даже подтолкнуть к расширению боевых действий, в частности к проведению наземной операции.