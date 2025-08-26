В Польше чиновники и канцелярия президента спорят после наложения Каролем Навроцким вето на помощь украинским беженцам. Так, вице-премьер польского правительства Кшиштоф Гавковский отметил, что "Путин получил нового союзника в Европе".

На это заявление сразу отреагировал представитель президента Навроцкого Рафал Лешкевич, назвав его "проявлением невежества и недостатка чуткости", передает 24 Канал.

Что говорят польские чиновники о вето на помощь украинцам?

Кшиштоф Гавковский 26 августа опубликовал сообщение в X, отметив, что в России празднуют позицию президента Навроцкого по блокированию поддержки Украины.

Сотни российских троллей аплодируют под постами Канцелярии и пытаются отговорить Польшу от помощи Украине, которая борется за независимость. Они хвалят то, что Польша меняет свою позицию в отношении своего соседа, и что Путин получил нового союзника в Европе!

– написал он.

Гавковский добавил, что это унижение для политики Анджея Дуды, который "мужественно и честью стоял на правильной стороне".

"А на Президентской площади, видимо, уже думают, как договориться о реконструкции и запуске газопровода "Северный поток"!" – также написал вице-премьер.

Он отметил, что недолго пришлось ждать, чтобы новый президент Польши поддержал российский империализм.

В то же время чиновник заверил, что его страна "никогда не присоединится к оси зла", как бы этого не добивался Кароль Навроцкий и его "полный ненависти круг".

На сообщение Гавковского отреагировал представитель президента Польши Рафал Лешкевич, порекомендовав ему "глоток холодной воды" перед тем, как публиковать "еще один такой странный пост" в соцсетях.

Ваша истерия не подобает уважаемому должностному лицу польского государства. Ваш пост отражает невежество и недостаток чуткости... Представитель польского правительства безосновательно обвиняет президента Республики Польша в поддержке российского империализма! Это верх манипуляций, с которыми вы должны бороться, а не способствовать им. Я сочувствую вам, потому что, как видите, недальновидные политические расчеты затмили интересы страны, в которой вы занимаете должность вице-премьер-министра в правительстве Дональда Туска,

– написал представитель Навроцкого.

Он также считает, что сообщение Гавковского посылает "опасный сигнал" врагам.

Что предшествовало?