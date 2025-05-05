Трамп "всегда будет говорить о присоединении Канады": могут ли США привлечь армию для аннексии

Дональд Трамп сообщил, что говорил по телефону с Марком Карни, новым премьером Канады. Вскоре должна состояться встреча обоих лидеров. Журналисты спросили, действительно ли Трамп хочет сделать Канаду 51-м штатом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Собирается ли Трамп до сих пор аннексировать Канаду

"Я всегда буду говорить об этом", – заявил президент США. Он объяснил свое мнение тем, что Америка якобы субсидирует Канаду на 200 миллиардов долларов в год.

"Нам не нужны их машины. Нам не нужна их энергия. У нас ее больше, чем у них. Нам не нужна их древесина. У нас есть отличная древесина. Все, что я должен сделать, – это освободить ее от экологических сумасшедших. Нам не нужно ничего из того, что они имеют", – высказался Трамп.

Он продолжил: если бы Канада входила в состав США, то американцы бы не платили эти деньги. И "это было бы желанное государство".

Трамп назвал границу США с Канадой искусственной линией, "которая была проведена линейкой много лет назад".

"Но я не думаю, что американская общественность хочет, чтобы я платил 200 миллиардов долларов в год на субсидирование Канады. Опять же, помните, нам не нужны их машины, нам не нужна их древесина, нам не нужна их энергия. Нам ничего не нужно. У нас очень мало бизнеса с Канадой. Они делают весь свой бизнес практически с нами. Мы им нужны. Они нам не нужны", – завершил он.

На вопрос журналистки, не привлечет ли Америка военную силу для присоединения Канады, президент США ответил, что "что-то может произойти с Гренландией". Но вряд ли в отношении Канады.

"Это очень маловероятно. Я не вижу этого с Канадой. Я просто не вижу этого, должен быть честным с вами", – сказал лидер США.

Впрочем, есть мнение, что Трамп проиграл в Канаде.