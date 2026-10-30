Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.

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Как в Кремле прокомментировали возможное участие Европы в переговорах?

Песков заявил, что никаких обсуждений о привлечении европейских переговорщиков к переговорам между США, Украиной и Россией не было.

Но Путин открыт для контактов со всеми в интересах выхода на мирную траекторию украинского урегулирования– заявил он.

Также представитель Кремля высказался о возможном возобновлении контактов с европейскими политиками. Их количество может увеличиться только при определенном условии.

Если здравый смысл возобладает в Европе, то число политиков, вступающих в контакт с Россией, увеличится– сказал Песков.

Между тем помощник Путина Юрий Ушаков, комментируя сообщения СМИ о якобы участии Европы в переговорах, заявил, что Россия, США и Украина договорились о возобновлении трехстороннего переговорного процесса. В то же время он не подтвердил, что к нему присоединятся европейские представители.

Напомним, ранее Песков заявлял, что Евросоюз якобы препятствует мирному урегулированию. Он обвинил ЕС в "провокационной позиции", направленной на продолжение войны против Украины. По его словам, трехсторонний формат переговоров не предусматривает участия европейских представителей.