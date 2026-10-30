Про це пишуть росЗМІ з посиланням на речника російського диктатора Дмитра Пєскова.

Adv

популярні відео

Як у Кремлі прокоментували можливу участь Європи в переговорах?

Пєсков заявив, що жодних обговорень щодо залучення європейських представників до переговорів між США, Україною та Росією не було.

Але Путін відкритий до контактів з усіма в інтересах виходу на мирну траєкторію українського врегулювання– заявив він.

Також представник Кремля висловився про можливе відновлення контактів із європейськими політиками. Їхня кількість може збільшитися лише за певної умови.

Якщо здоровий глузд переможе в Європі, то кількість політиків, які виходять на контакт із Росією, збільшиться– сказав Пєсков.

Тим часом помічник Путіна Юрій Ушаков, коментуючи повідомлення ЗМІ про нібито участь Європи в переговорах, заявив, що Росія, США та Україна домовилися про відновлення тристороннього переговорного процесу. Водночас він не підтвердив, що до нього долучатимуться європейські представники.

Нагадаємо, раніше Пєсков заявляв, що Євросоюз нібито перешкоджає мирному врегулюванню. Він звинуватив ЄС у "провокаційній позиції", спрямованій на продовження війни проти України. За його словами, тристоронній формат переговорів не передбачає участі європейських представників.