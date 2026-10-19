Об этом в эфире 24 Канала рассказала украинская политическая обозревательница во французских СМИ Оксана Мельничук. По ее словам, фактически в Париже произошли два параллельных события.

Какова ситуация во Франции?

Как подчеркнула политический обозреватель, первое событие в Париже – зарегистрированная мирная манифестация лицеистов и французских профсоюзов против роста стоимости жизни и цен на топливо. Она собрала около 100 тысяч человек.

Параллельно начали собираться радикальные провокаторы из анархистских движений, которых можно сравнить с украинскими "титушками". Они собираются небольшими группами и устраивают провокации и погромы.

Это уже совершенно взрослые люди. Им больше 20 лет. Они идентифицируют себя как выходцы из североафриканских стран, пригородов Парижа. Фактически это организованная анархическая группа, которая даже выходила с флагами СССР. Иногда у них были значки с серпом и молотом. Только ленивый не увидит здесь "руку" Москвы,

– отметила обозревательница.

Все это является так называемой условной "французской СВО" Путина. Ему не удалось подорвать единодушную солидарность Европы в поддержке Украины. Поэтому теперь там занимаются расшатыванием внутренней ситуации в европейских странах.

Что происходит во Франции: смотрите видео 24 Канала

Рука Москвы и "полезные идиоты"

Эксперт напомнила о статье соратника Путина Владислава Суркова 2021 года "Куда делся хаос?", где подробно описан рецепт дестабилизации европейских демократий.

Особую роль здесь играют местные французские политики. Среди них ультралевый политик Жан-Люк Меланшон и ультраправая Марин Ле Пен.

Через Меланшона Кремль дает еще больше фору Ле Пен. Он открыто заявляет, что является троцкистом; а перманентная революция – цель этих людей "в черном". На фоне этого хаоса появляется вся в белом Марин Ле Пен и заявляет, что страна в опасности, и она спасет Францию. Кремль вот так использует полезных идиотов – Меланшона и Ле Пен,

– сказала Мельничук.

Ранее из-за масштабов погромов президент Эммануэль Макрон экстренно обратился к нации и пообещал жестко наказать мародеров, устроивших беспорядки. Он пообещал, что безнаказанности не будет. На вечер 18 октября во Франции задержали 1800 человек.