Про це в ефірі 24 Каналу розповіла українська політична оглядачка у французьких медіа Оксана Мельничук. За її словами, фактично у Парижі відбулися дві паралельні події.

Яка ситуація у Франції?

Як наголосила політична оглядачка, перша подія у Парижі – зареєстрована мирна маніфестація ліцеїстів та французьких профспілок щодо зростання вартості життя та цін на пальне. Вона зібрала близько 100 тисяч людей.

Паралельно почали збиратися радикальні провокатори з анархістських рухів, яких можна порівняти з українськими "тітушками". Вони збираються невеликими групами та влаштовують провокації та погроми.

Це вже абсолютно дорослі люди. Їм більше 20 років. Вони ідентифікують себе як вихідці з північноафриканських країн, передмість Парижа. Фактично це організована анархічна група, яка навіть виходила з прапорами СРСР. Іноді були зі значками серпа і молота. Тільки лінивий не побачить тут "руку" Москви,

– зазначила оглядачка.

Все це є так званою умовною "французькою СВО" Путіна. Йому не вдалося підірвати одностайну солідарність Європи щодо підтримки України. Тому тепер там займаються розхитуванням внутрішньої ситуації в європейських країнах.

Що відбувається у Франції: дивіться відео 24 Каналу

Рука Москви та "корисні ідіоти"

Експертка нагадала про статтю путінського соратника Владислава Суркова 2021 року "Куди подівся хаос?", де детально описано рецепт дестабілізації європейських демократій.

Окрему роль тут відіграють місцеві французькі політики. Серед них ультралівий політик Жан-Люк Меланшон та ультраправа Марін Ле Пен.

Через Меланшона Кремль дає ще більше фори Ле Пен. Він відкрито заявляє, що є троцькістом; а перманентна революція – мета цих людей "в чорному". На тлі цього безладу виходить вся в білому Марін Ле Пен і каже, що країна в небезпеці, і вона врятує Францію. Кремль ось так використовує корисних ідіотів – Меланшона та Ле Пен,

– сказала Мельничук.

Раніше через масштаби погромів президент Еммануель Макрон екстрено звернувся до нації та пообіцяв жорстко покарати мародерів, які влаштували заворушення. Він пообіцяв, що жодної безкарності не буде. Станом на вечір 18 жовтня у Франції затримали 1800 людей.