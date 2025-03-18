Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на опубликованное заявление в Кремле.
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Что известно
В заявлении говорится, что Путин поддержал идею Трампа о "взаимном отказе Украины и России от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней".
Указывается, что глава Кремля якобы уже отдал соответствующий приказ своим военным.
Кроме этого, Путин хочет полного прекращения иностранной военной помощи и предоставления разведданных Украине.
Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставление развединформации Киеву,
– сказано в заявлении Кремля.
Добавим, что глава Кремля анонсировал американскому лидеру обмен пленными, который должен состояться уже завтра, 19 марта. Его планируют провести по формуле 175 на 175.
Кроме того, в заявлении говорится, что "как жест доброй воли будет передано 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, которые находятся на лечении в российских медицинских учреждениях".