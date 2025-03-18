Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на опубліковану заяву в Кремлі.

Дивіться також Представник Путіна після переговорів з Трампом заявив, що світ "став безпечнішим місцем"

Що відомо

У заяві йдеться, що Путін підтримав ідею Трампа про "взаємну відмову України та Росії від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів".

Вказується, що очільник Кремля нібито вже віддав відповідний наказ своїм військовим.

Крім цього, Путін хоче повного припинення іноземної військової допомоги та надання розвідданих Україні.

Ключовою умовою для недопущення ескалації конфлікту мають стати повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідінформації Києву,

– сказано у заяві Кремля.

Додамо, що глава Кремля анонсував американському лідеру обмін полоненими, який має відбутися вже завтра, 19 березня. Його планують провести за формулою 175 на 175.

Крім того, в заяві йдеться, що "як жест доброї волі буде передано 23 важкопоранених українських військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в російських медичних установах".