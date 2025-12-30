Путин хватается за шанс: почему РФ не пойдет на перемирие для возможного референдума в Украине
- Путин считает, что текущие тактические успехи могут позволить ему получить более выгодные условия завершения войны, и поэтому Россия поднимает ставки в переговорах.
- Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Трамп и Путин согласились, что прекращение огня лишь затянет войну.
Путин рассчитывает на текущие тактические успехи для получения более выгодных условий завершения войны. В то же время он находится в противоречивом психологическом состоянии между эйфорией от возможностей из-за Трампа и страхом невозможности достичь целей на поле боя.
Политолог Игорь Рейтерович объяснил 24 Каналу, что Путин спешит реализовать свои планы немедленно, поднимая ставки в переговорах, поскольку осознает, что через несколько месяцев ситуация может радикально измениться не в его пользу.
Что стоит за спешкой Путина в переговорах с Трампом?
Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Трамп и Путин якобы согласились, что прекращение огня во время референдума только затянет войну. Сам Трамп подтвердил, что Путин не собирается прекращать огонь, и выразил понимание этой позиции.
Путин считает, что имеет сейчас определенные успехи на фронте и может конвертировать их в более выгодные условия завершения войны, поэтому Россия поднимает ставки в переговорах.
Важно! Главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил, что Россия имеет серьезные трудности с пополнением личного состава и несет потери, которые превышают ее мобилизационные возможности.
Путин не публично давит на Трампа, требуя немедленного решения, поэтому Россия отказывается от референдума под предлогом, что Украина подготовится. Но если через несколько месяцев Россия не продвинется на фронте и потеряет еще 200 – 300 тысяч погибших, ситуация кардинально изменится.
Сейчас возле Купянска идет истребление российской армии, которая в панике не знает, что делать. Путин перебрасывает силы на Запорожье, пытаясь усилить давление. Поэтому он спешит и поднимает ставки сейчас – считает, что может сорвать джекпот,
– объяснил Рейтерович.
Что еще известно о проблемах россиян на фронте?
- Россия не способна реализовать заявленные цели, а ресурсы Владимира Путина приближаются к исчерпанию. Украинские удары по территории РФ обнажают ее уязвимость, тогда как пропаганда пытается скрыть масштабные потери.
- Подполковник Тарас Березовец опроверг информацию о якобы захвате Гуляйполя и Мирнограда, подчеркнув, что заявления о “успехах” являются фейковыми и появляются на фоне переговоров Зеленского с Трампом.
- Россия в течение уже 17 месяцев тщетно пытается прорвать оборону и захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию. Генерал Александр Сырский отметил, что решающую роль в устойчивости украинских позиций играют заранее подготовленные оборонительные рубежи.