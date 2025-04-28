Трамп хочет постоянного прекращения огня: в Белом доме отреагировали на заявления Путина
- Президент США Дональд Трамп хочет достичь постоянного прекращения огня и реалистично оценивает ситуацию.
- Владимир Путин объявил временное перемирие по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне, но Трамп стремится к постоянному миру.
Президент США Дональд Трамп стремится достичь полного прекращения огня. Политик оптимистично настроен на заключение соглашения, однако ситуация остается сложной.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.
Смотрите также Путин объявил о "перемирии" по случаю 9 мая
Трамп хочет постоянного прекращения огня
В Белом доме объяснили, что Дональд Трамп все больше разочаровывается в лидерах и России, и Украины.
28 апреля Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне. Оно должно длиться трое суток – с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Однако Дональд Трамп хочет добиться постоянного прекращения огня.
Президент (Трамп, – 24 Канал) ясно дал понять, что хочет постоянного прекращения огня. Прежде всего, чтобы остановить убийства, прекратить кровопролитие, и хотя он, по-прежнему, оптимистично настроен на заключение соглашения, он также реалистичен,
– подчеркнула Левитт.
По словам пресс-секретаря Белого дома, встреча Трампа с Зеленским показывает, что тот прилагает много усилий и времени для достижения перемирия. Левитт подчеркнула, что Трамп хочет быть "президентом-миротворцем", каким он был в свой первый срок.
Он намерен сделать это снова. И это невероятно сложная ситуация и конфликт,
– подытожила она.
Напомним, на заявление Путина о "перемирии" отреагировал также руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. По его словам, все, что не является всеобъемлющим прекращение огня, становится российской манипуляцией в информационных и военных целях, а также попыткой скрыть намерения продолжать войну.