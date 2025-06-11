Соответствующее заявление во вторник, 10 июня, сделала пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга, передает 24 Канал.

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Что заявили в Госдепе

У пресс-секретаря на фоне массированных атак дронов, в частности по Киеву, спросили, почему США не позволяют Украине приобрести у них системы ПВО, напомнив недавнее заявление президента Владимира Зеленского.

Она ответила, что не может говорить о деталях решений о закупке или переговоров относительно того, что Вашингтон позволит приобрести союзнику. По ее словам, это касается Министерства обороны.

В то же время она отметила, что США являются "самым большим сторонником и защитником Украины".

И мы хотим, чтобы они имели средства противовоздушной обороны. Мы хотим, чтобы они могли противостоять ракетам, летящих в их сторону,

– заявила Тэмми Брюс.

Она добавила, что сейчас идут обсуждения относительно того, "чтобы наши европейские партнеры, которые имеют такие системы, передали их Украине". В этом процессе, по ее словам, участвуют несколько различных сторон.

Напомним, на днях Владимир Зеленский заявил, что Украина до сих пор ожидает ответа от США на предложение Киева приобрести системы противовоздушной обороны для усиления защиты от российских ударов.