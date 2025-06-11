Відповідну заяву у вівторок, 10 червня, зробила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу, передає 24 Канал.

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Що заявили у Держдепі

У речниці на тлі масованих атак дронів, зокрема по Києву, запитали, чому США не дозволяють Україні придбати у них системи ППО, нагадавши нещодавню заяву президента Володимира Зеленського.

Вона відповіла, що не може говорити про деталі рішень про закупівлю чи переговорів щодо того, що Вашингтон дозволить придбати союзнику. За її словами, це стосується Міністерства оборони.

Водночас вона зазначила, що США є "найбільшим прихильником і захисником України".

І ми хочемо, щоб вони мали засоби протиповітряної оборони. Ми хочемо, щоб вони могли протистояти ракетам, що летять у їхній бік,

– заявила Теммі Брюс.

Вона додала, що зараз тривають обговорення стосовно того, "щоб наші європейські партнери, які мають такі системи, передали їх Україні". У цьому процесі, за її словами, беруть участь кілька різних сторін.

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський заявив, що Україна досі очікує відповіді від США на пропозицію Києва придбати системи протиповітряної оборони для посилення захисту від російських ударів.