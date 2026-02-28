Быстрее "Кинжала": что известно о гиперзвуковых ракетах Fattah-1, которые применяет Иран
- Иран использует против Израиля и союзников США на Ближнем Востоке ракеты Fattah-1.
- Fattah-1 – первая иранская гиперзвуковая ракета.
Она может быть быстрее российских "Кинжалов".
Утром 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Тегеран в ответ атакует американские базы в нескольких странах на Ближнем Востоке. Для ударов иранцы используют быстрые и разрушительные ракеты.
Речь идет гиперзвуковые ракеты Fattah с тяжелыми боеголовками. Что это за ракеты, объясняет First Post.
Что известно об иранской ракете Fattah-1?
Fattah-1 – первая иранская гиперзвуковая ракета собственного производства, известна высокой скоростью, точностью и способностью менять траекторию во время полета.
Ракету впервые представили в 2023 году.
Основные характеристики ракеты:
- дальность – до 1 400 километров,
- топливная система на твердом топливе, одноступенчатая;
- скорость – около 6 100 километров в час.
Как пишет CNN, иранские военные приписывают своей ракете значительно более мощные возможности. В Тегеране утверждают, что эта ракета может развивать скорость до 18 375 километров в час или 13 – 15 Махов при запуске. Это в 15 раз больше чем скорость звука. К примеру, скорость российских ракет "Кинжал" оценивается в не более 10 Махов.
Впервые Иран применил гиперзвуковую ракету Fattah-1 против Израиля в октябре 2024 года. Кроме того, есть предположение, что обновленную ракету из серии Fattah йеменские хуситы запустили по Израилю в сентябре того же года. Тогда она почти пробила израильский "Железный купол". Ведь системам ПВО удалось перехватить лишь частично – обломки упали вблизи Тель-Авива. Вероятно, это новая ракета Fattah-2. Она имеет дальность более 1400 километров и высокую скорость, что усложняет ее перехват.
Что происходит на Ближнем Востоке?
- США и Израиль атаковали Иран. Израиль заявил, что его удары были направлены против верховного лидера, президента и главы вооруженных сил Ирана. По данным источников CNN, США планируют многодневную операцию.
- Президент Дональд Трамп призвал иранцев "взять под контроль свое правительство".
- Иран начал беспрецедентную серию ударов по Израилю и американским объектам на Ближнем Востоке. Сообщалось о взрывах в ОАЭ, Катаре, Дубае и Бахрейне.