Быстрее "Кинжала": что известно о гиперзвуковых ракетах Fattah-1, которые применяет Иран

Утром 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Тегеран в ответ атакует американские базы в нескольких странах на Ближнем Востоке. Для ударов иранцы используют быстрые и разрушительные ракеты.

Речь идет гиперзвуковые ракеты Fattah с тяжелыми боеголовками. Что это за ракеты, объясняет First Post.

Что известно об иранской ракете Fattah-1?

В сети показывают иранские удары с помощью Fattah-1: смотрите видео

Fattah-1 – первая иранская гиперзвуковая ракета собственного производства, известна высокой скоростью, точностью и способностью менять траекторию во время полета.

Атака Ирана с помощью Fattah-1: смотрите видео

Ракету впервые представили в 2023 году.

Основные характеристики ракеты:

дальность – до 1 400 километров,

топливная система на твердом топливе, одноступенчатая;

скорость – около 6 100 километров в час.

Как пишет CNN, иранские военные приписывают своей ракете значительно более мощные возможности. В Тегеране утверждают, что эта ракета может развивать скорость до 18 375 километров в час или 13 – 15 Махов при запуске. Это в 15 раз больше чем скорость звука. К примеру, скорость российских ракет "Кинжал" оценивается в не более 10 Махов.

Впервые Иран применил гиперзвуковую ракету Fattah-1 против Израиля в октябре 2024 года. Кроме того, есть предположение, что обновленную ракету из серии Fattah йеменские хуситы запустили по Израилю в сентябре того же года. Тогда она почти пробила израильский "Железный купол". Ведь системам ПВО удалось перехватить лишь частично – обломки упали вблизи Тель-Авива. Вероятно, это новая ракета Fattah-2. Она имеет дальность более 1400 километров и высокую скорость, что усложняет ее перехват.

Иранская баллистика сейчас летит по странам Ближнего Востока: смотрите видео

Что происходит на Ближнем Востоке?