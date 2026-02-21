Партнеры готовы присоединиться, – Писториус о передаче Украине дополнительных ракет к Patriot
- Германия предложила собрать дополнительные ракеты PAC-3 для Украины, к инициативе уже готовы присоединиться другие страны.
- Поставка зависит от разрешений США, но Германия готова действовать быстро, чтобы помочь Украине в условиях российских атак.
Ряд стран заявили о готовности присоединиться к инициативе Германии по передаче Украине дополнительных ракет PAC-3. Это перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot.
Об этом сообщил федеральный министр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции министров обороны "Группы пяти" в Кракове в пятницу, передает Укринформ.
К теме Украина завтра будет мертва, – Писториус предостерег Запад от прекращения поддержки
Что сказал Писториус о предоставлении Украине перехватчиков для Patriot?
На прошлой неделе в Брюсселе я предложил собрать определенное количество ракет PAC-3. Германия, хотя мы уже много дали, добавляет еще 5. Мы сейчас в процессе, некоторые страны уже сигнализировали о готовности. Мы ждем окончательных подтверждений. Но я очень оптимистично настроен и очень быстро дам распоряжение, чтобы наши ракеты быстро отправились в путь,
– заявил Писториус.
По его словам, поставки также зависит от получения необходимых разрешений со стороны США, "но и здесь мы добавим скорости".
Министр обороны Германии подчеркнул, что противовоздушная оборона остается одной из ключевых потребностей Украины на фоне постоянных российских атак по гражданской инфраструктуре.
"Путин продолжает безжалостно разрушать Украину каждую ночь, чтобы сделать жизнь в Украине максимально невыносимой. И я считаю, что мы должны называть это тем, чем оно есть. Это не просто война, не просто военное противостояние ради территории, попытка оккупировать эту территорию. Это – террор. Это террор против гражданского населения Украины", – сказал немецкий министр.
Он также выразил убеждение, что "только максимальное давление через санкции, через меры против теневого флота и успехи Украины на поле боя могут заставить Путина пойти на уступки".
Именно поэтому мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину,
– подчеркнул Писториус.
Что еще стоит знать о немецкой помощи Украине в оружии?
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что его страна практически исчерпала запасы ракет ПВО, которые могла бы передать Украине. Поэтому министр призвал другие европейские страны активнее поддерживать Украину.
Владимир Зеленский заявил, что вопрос передачи Украине ракет Taurus со стороны Германии салишаеться открытым, поскольку окончательное решение еще не принято. Президент подчеркнул, что Германия поддерживает Украину другими способами.
В частности, Зеленский посетил первое совместное немецко-украинское предприятие Quantum Frontline Industries, которое производит дроны для Сил обороны Украины. Глава государства также объявил об открытии 10 совместных предприятий по производству украинских дронов до конца 2026 года.