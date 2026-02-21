Про це повідомив федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час пресконференції міністрів оборони "Групи п'яти" у Кракові в п’ятницю, передає Укрінформ.

До теми Україна завтра буде мертва, – Пісторіус застеріг Захід від припинення підтримки

Що сказав Пісторіус про надання Україні перехоплювачів для Patriot?

Минулого тижня в Брюсселі я запропонував зібрати певну кількість ракет PAC-3. Німеччина, хоча ми вже багато дали, додає ще 5. Ми зараз у процесі, деякі країни вже сигналізували про готовність. Ми чекаємо остаточних підтверджень. Але я дуже оптимістично налаштований і дуже швидко дам розпорядження, щоб наші ракети швидко вирушили в дорогу,

– заявив Пісторіус.

За його словами, постачання також залежить від отримання необхідних дозволів з боку США, "але й тут ми додамо швидкості".

Міністр оборони Німеччини наголосив, що протиповітряна оборона залишається однією з ключових потреб України на тлі постійних російських атак по цивільній інфраструктурі.

"Путін продовжує безжально руйнувати Україну щоночі, щоб зробити життя в Україні максимально нестерпним. І я вважаю, що ми мусимо називати це тим, чим воно є. Це не просто війна, не просто військове протистояння заради території, спроба окупувати цю територію. Це – терор. Це терор проти цивільного населення України", – сказав німецький міністр.

Він також висловив переконання, що "лише максимальний тиск через санкції, через заходи проти тіньового флоту та успіхи України на полі бою можуть змусити Путіна піти на поступки".

Саме тому ми й надалі підтримуватимемо Україну,

– наголосив Пісторіус.

Що ще варто знати про німецьку допомогу Україні у зброї?