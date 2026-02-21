Об этом сообщил федеральный министр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции министров обороны "Группы пяти" в Кракове в пятницу, передает Укринформ.

Что сказал Писториус о предоставлении Украине перехватчиков для Patriot?

На прошлой неделе в Брюсселе я предложил собрать определенное количество ракет PAC-3. Германия, хотя мы уже много дали, добавляет еще 5. Мы сейчас в процессе, некоторые страны уже сигнализировали о готовности. Мы ждем окончательных подтверждений. Но я очень оптимистично настроен и очень быстро дам распоряжение, чтобы наши ракеты быстро отправились в путь,

– заявил Писториус.

По его словам, поставки также зависит от получения необходимых разрешений со стороны США, "но и здесь мы добавим скорости".

Министр обороны Германии подчеркнул, что противовоздушная оборона остается одной из ключевых потребностей Украины на фоне постоянных российских атак по гражданской инфраструктуре.

"Путин продолжает безжалостно разрушать Украину каждую ночь, чтобы сделать жизнь в Украине максимально невыносимой. И я считаю, что мы должны называть это тем, чем оно есть. Это не просто война, не просто военное противостояние ради территории, попытка оккупировать эту территорию. Это – террор. Это террор против гражданского населения Украины", – сказал немецкий министр.

Он также выразил убеждение, что "только максимальное давление через санкции, через меры против теневого флота и успехи Украины на поле боя могут заставить Путина пойти на уступки".

Именно поэтому мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину,

– подчеркнул Писториус.

