Об этом в эфире 24 Канала отметил Герой Украины, командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, подчеркнув, что оптимальные условия для заключения мирного соглашения наступают тогда, когда ни одна из сторон на фронте военным способом не может достичь желаемых результатов.

И Россия, и Украина сейчас способны воевать дальше

Сегодня, по словам командира 429 бригады, Украина имеет возможность активно обороняться, улучшать свое тактическое положение, деоккупировать часть своих земель. Однако очевидно, что с тем уровнем поддержки, который сейчас есть от партнеров, СОУ будет крайне сложно освободить всю украинскую территорию военным путем.

Федоренко добавил, что в России не стоит вопрос захватить только Донетчину и Луганщину, Запорожье и Херсонщину. Кремль желает уничтожения Украины как государства, ее народа. Поэтому враг пытается погрузить украинцев в хаос и блэкауты, оставить без воды и тепла. По словам командира, россияне понимают, что когда украинцы объединены – они непобедимы, поэтому имеют целью разъединить общество. Пока безрезультатно, люди не выехали за границу, работают на благо государства, продолжают поддерживать свою армию.

Как отметил Федоренко, для России конечной целью является уничтожение украинской государственности. В текущий момент военным путем в краткосрочной перспективе она это достичь не может, но способна формировать предпосылки. Для этого она стремится захватить максимальное количество украинских территорий.

Есть ли у нее для этого деньги? Да. Есть ли человеческий потенциал и вооружение? Да. Тогда возникает вопрос, если Россия не потеряла способность к ведению наступательных действий, то где должна возникнуть предпосылка, которая бы заставила ее подписать мирное соглашение?,

– размышляет Федоренко.

Когда возникнет предпосылка для прекращения огня?

Командир 429 полка считает, что заключение мирного соглашения возможно будет тогда, когда будет консолидированная позиция партнеров Украины (дополнительная финансовая помощь, санкционная политика). Федоренко подчеркнул, что просто уговорить агрессора сесть за стол переговоров не удастся, союзники в лице США и Европы должны активно действовать. Он отметил, что надо использовать силовой способ, именно силу понимает Россия.

А это предполагает предоставление Украине высокоточного оружия, в частности Tomahawk, финансовой поддержки армии, возможности получать вооружение напрямую от Соединенных Штатов. Относительно санкций, Вашингтон сегодня имеет инструменты влияния на Москву, например в направлении функционирования российского теневого флота, но не применяет их в полной мере.

"Можно задерживать каждый танкер, а можно каждый пятый. Пока США делают это через раз, мы не достигнем желаемого результата. Стойкость украинского народа, войска, объединенная позиция наших партнеров, получения оружия и средств ПВО должны дать предпосылку, когда Россия потеряет финансово-экономические возможности к ведению активных наступательных действий", – озвучил Федоренко.

Командир 429 бригады объяснил, что тогда на линии боестолкновения наступит тупик, когда ни одна из сторон не способна будет достичь поставленных целей. Именно в этот момент возникнут финальные 5% для подписания мирного соглашения. Он подчеркнул, что мирные договоренности не могут быть максимально выгодны для обеих сторон.

2026 – год ключевых битв последних четырех лет российско-украинской войны. Первая половина 2027 года станет периодом снижения интенсивности ведения боев в связи с потерей России способности к активным наступательным действиям. Возможно, в это время будут обеспечены те 5%, которых не хватает для подписания мирного соглашения,

– прогнозирует Федоренко.

Именно тогда, по его мнению, может возникнуть наиболее благоприятное условие для заключения мира. Однако он подытожил, что просто ждать этого момента – неправильно, надо прилагать усилия для этого и это должен делать каждый на своем месте по мере своих возможностей.

