Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что делать прогнозы относительно завершения войны – неблагодарное дело. Максимум, что можно более-менее точно предположить – что будет происходить через несколько месяцев.

Чего ожидать в ближайшие месяцы?

По словам Лакийчука, война России против Украины продолжается с 2014 года. Мало кто тогда мог спрогнозировать, что через 8 лет начнется полномасштабная война. Поэтому и сложно сейчас воспринимать любые прогнозы относительно завершения войны.

В начале полномасштабной войны говорили, что Украина упадет за 3 недели. Но держимся. Можем сейчас спрогнозировать, что ожидает в ближайшие месяцы. Судя по боям на линии фронта и имеющихся резервов у врага, можем сказать, что в ближайшие месяцы Россия не собирается прекращать войну,

– сказал Лакийчук.

Скорее всего, враг снова насобирает ресурсы, чтобы продолжить свою стратегическую наступательную операцию уже весной или летом. Поэтому, вероятно, что в ближайшие 6 – 9 месяцев война в Украине будет продолжаться.

Обратите внимание! Глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал нынешние переговоры между Украиной и Россией. Очередная трехсторонняя встреча с участием США состоится уже на этой неделе. По его словам, прогресс в мирных переговорах есть; некоторые вопросы сдвинулись с места. Хотя Россия до сих пор требует контроль над всем Донбассом.

Когда закончится война?