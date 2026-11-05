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Война в Иране разделила команду Трампа: WSJ раскрыла позицию Венса

Вероника Соцкова
Война в Иране расколола команду Трампа: WSJ раскрыла позицию Венса – Геополитика

Венс дистанцировался от Трампа из-за войны в Иране / Getty Images

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что война в Иране стала одной из причин поражения Республиканской партии на промежуточных выборах. Его критика прозвучала после нескольких недель внутренних дискуссий в Белом доме о том, как конфликт влияет на поддержку партии среди избирателей.

По данным The Wall Street Journal, эта ситуация продемонстрировала разногласия между Венсом и Трампом по поводу войны.

 
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Почему Венс раскритиковал войну в Иране?

В посте в социальных сетях Джей Ди Венс прямо связал результаты промежуточных выборов с войной в Иране.

Причина нашего поражения – война– написал вице-президент.

Он пояснил, что избиратели, поддержавшие Трампа в 2024 году, пришли голосовать, однако были возмущены войной, ростом цен на энергоносители и отходом администрации от принципа "Америка превыше всего".

Такое заявление стало редким случаем публичного дистанцирования Венса от Трампа, которому он обязан своей политической карьерой. В то же время оно продемонстрировало, насколько вице-президент был настроен против конфликта с самого начала, несмотря на то, что ранее неоднократно публично защищал действия администрации.

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Критические комментарии Венса появились после нескольких недель споров в Белом доме. Высокопоставленные чиновники обсуждали, стоит ли публично признавать продолжение ударов по Ирану и как это может отразиться на результатах голосования.

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В сентябре в ситуационной комнате Белого дома состоялось совещание, посвященное непопулярности войны. В нем принимали участие Венс, государственный секретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники.

В ходе обсуждения чиновники пришли к выводу, что обнародование информации о продолжающихся атаках – как оборонительных, так и наступательных – может навредить республиканцам в штатах, где борьба за голоса была особенно напряженной. Эту позицию довели до сведения Трампа, и он согласился с таким подходом.

В последующие недели американские военные непублично наносили ограниченные оборонительные удары по Ирану. Их целями становились ракетные пусковые установки и другое оборудование, при этом военные старались избегать человеческих жертв.

Кто в администрации Трампа выступал за продолжение войны?

Часть советников Белого дома обвиняет министра обороны Пита Хегсета в том, что он убедил Трампа в возможности быстро завершить войну. Операцию якобы сравнивали с захватом венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

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Хегсет часто выступал за продолжение военных действий. Это противоречило позиции Рубио, Венса и других чиновников, которые настаивали на мирных переговорах.

Разногласия стали следствием многомесячных дискуссий в команде Трампа относительно дальнейших действий в Иране. Конфликт становился все более непопулярным среди американских избирателей, а его влияние на политические позиции республиканцев в конечном итоге вышло на первый план после промежуточных выборов.

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