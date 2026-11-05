Війна в Ірані розколола команду Трампа: WSJ розкрило позицію Венса

За даними The Wall Street Journal, ситуація засвідчила розбіжності між Венсом і Дональдом Трампом щодо війни.

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Чому Венс розкритикував війну в Ірані?

У дописі в соціальних мережах Джей Ді Венс прямо пов'язав результати проміжних виборів із війною в Ірані.

Причина нашої поразки – війна– написав віцепрезидент.

Він пояснив, що виборці, які підтримували Трампа у 2024 році, прийшли голосувати, однак були розлючені війною, зростанням цін на енергоносії та відходом адміністрації від принципу "Америка понад усе".

Така заява стала рідкісним випадком публічного дистанціювання Венса від Трампа, якому він завдячує своєю політичною кар'єрою. Водночас вона продемонструвала, наскільки віцепрезидент був налаштований проти конфлікту від самого початку, попри те, що раніше неодноразово публічно захищав дії адміністрації.

Критичні коментарі Венса з'явилися після кількох тижнів суперечок у Білому домі. Високопосадовці обговорювали, чи варто публічно визнавати продовження ударів по Ірану та як це може позначитися на результатах голосування.

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У вересні в ситуаційній кімнаті Білого дому відбулася нарада щодо непопулярності війни. У ній брали участь Венс, державний секретар Марко Рубіо та інші високопосадовці.

Під час обговорення чиновники дійшли висновку, що розголошення інформації про атаки, що тривають, – як оборонні, так і наступальні – може зашкодити республіканцям у штатах, де боротьба за голоси була особливо напруженою. Цю позицію передали Трампу, і він погодився з таким підходом.

У наступні тижні американські військові непублічно завдавали обмежених оборонних ударів по Ірану. Їхніми цілями ставали ракетні пускові установки та інше обладнання, водночас військові намагалися уникати людських жертв.

Хто в адміністрації Трампа виступав за продовження війни?

Частина радників Білого дому звинувачує міністра оборони Піта Гегсета в тому, що він переконав Трампа у можливості швидко завершити війну. Операцію нібито порівнювали із захопленням венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

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Гегсет часто виступав за продовження військових дій. Це суперечило позиції Рубіо, Венса та інших чиновників, які наполягали на мирних переговорах.

Розбіжності стали наслідком багатомісячних дискусій у команді Трампа щодо подальших дій в Ірані. Конфлікт ставав дедалі непопулярнішим серед американських виборців, а його вплив на політичні позиції республіканців зрештою вийшов на перший план після проміжних виборів.