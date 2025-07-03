Разговор Путина с Трампом закончился: в Кремле рассказали первые детали
- Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и войну в Украине во время телефонного разговора, который длился почти час.
- Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной, но в то же время подчеркнул, что не отступит от своих целей по устранению первопричин украинского кризиса.
- Тема прекращения поставок оружия США Украине не затрагивалась.
3 июля между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошли очередные телефонные переговоры. Политики говорили о ситуации на Ближнем Востоке и войне в Украине.
Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался почти час. Об этом рассказал помощник диктатора Юрий Ушаков, передает 24 Канал.
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Путин снова "послал" Трампа с его миром
По словам Ушакова, беседа политиков началась с того, что Трамп проинформировал российского коллегу об успешном прохождении в Конгрессе США законопроекта о налоговой и миграционной реформе. Глава Кремля пожелал президенту США успехов и поздравил с Днем Независимости.
Ушаков подчеркнул, что разговор лидеров "шел на одной волне и был откровенным, деловым и конкретным".
Трамп и Путин обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Ирана. Диктатор заявил, что его нужно урегулировать дипломатическим путем.
Трамп вновь поднимал вопрос о скорейшем прекращении военных действий в Украине. Путин в ответ отметил якобы готовность России продолжить переговорный процесс с Украиной.
Диктатор заявил Трампу, что Россия и дальше будет пытаться достичь поставленных целей "сво" и от них не отступится. Мол, оккупанты хотят устранить первопричины конфликта в Украине.
Отмечается, что про возможность встречи лидеров не шла. Телефонные контакты между политиками продолжатся.
Ушаков отдельно подчеркнул, что тема прекращения поставок оружия США Украине не поднималась.
Напомним, что в последние дни США остановили поставки в Украину определенных видов вооружения. Ранее Владимир Путин называл приостановку военной помощи Киеву одной из предпосылок для прекращения огня.
Отметим, что президент Зеленский в ближайшие дни обсудит с Трампом вопрос о помощи Украине. В ходе общения с журналистами глава государства прокомментировал разговор американского лидера и диктатора. Он отметил, что это совершенно разные люди, не имеющие общих тем.
1 июля состоялся первый за три года телефонный разговор между Путиным и Эммануэлем Макроном. Эта беседа, прежде всего, касалась ситуации на Ближнем Востоке. Также было упомянуто и за Украину. Глава Кремля традиционно обвинил политику Запада в начале войны. Макрон призвал Путина "как можно скорее" прекратить огонь в Украине. Президент Франции подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности. В общем, как сообщают французские СМИ, разговор длился более 2 часов.