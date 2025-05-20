Рубио говорит, что Трамп не пошел ни на какие уступки Путину

Марко Рубио отверг критику американских сенаторов относительно политики Дональда Трампа в отношении Украины. Госсекретарь США заявил, что американский президент не пошел ни на какие уступки Владимиру Путину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Марка Рубио во время слушаний в Сенате.

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Что сказал Рубио о Трампе, Путине и Украине

Сенатор от демократов Джин Шахин, в контексте последнего телефонного разговора президентов США и России, заявила Марко Рубио, что Путин просто играет с Трампом.

"Из-за поддержки России Китаем и из-за того, что президент Трамп нивелировал наши рычаги влияния, Путин не чувствует давления, чтобы согласиться на прекращение огня в Украине", – сказала она.

В ответ на это госсекретарь США сказал, что Владимир Путин после разговора проснулся сегодня и ничего не изменилось. Ведь санкции против России – на месте, а оружие Украине и в дальнейшем поставляется.

Он (Владимир Путин – 24 Канал) не получил ни одной уступки,

– отметил Рубио.

В то же время главный американский дипломат заявил, что Трамп не хочет вводить новые санкции против России.

"Если на самом деле будет понятно, что россияне не заинтересованы в мирном соглашении и они просто хотят продолжать войну, то до этого вполне может дойти", – отметил государственный секретарь США.

По словам Рубио, Трамп считает, что, если сейчас начать угрожать санкциями, то "русские перестанут говорить". А, как говорит главный американский дипломат, для Америки "важно иметь возможность говорить с ними и заставить их сесть за стол переговоров".

К слову, после телефонного разговора с Путиным Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина "немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, о завершении войны". Он также отметил, что "тон и дух разговора были замечательными".

После разговора с российским диктатором Трамп также провел разговор с Зеленским и европейскими лидерами. Зеленский заявил, что он попросил Дональда Трампа "не принимать никакие вещи" об Украине без Украины.