Песков прокомментировал намек Трампа на вероятную ликвидацию Али Хаменеи

В одном из сообщений в собственной соцсети Дональд Трамп заявил, что ему хорошо известно, где скрывается верховный лидер Ирана. По словам американского президента, Али Хаменеи является легкой мишенью, но США не собираются его убивать, "по крайней мере пока".

Таким образом Трамп не исключил вероятность убийства аятоллы. В России тем временем пригрозили последствиями из-за возможной ликвидации Хаменеи, передает 24 Канал.

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Убийство лидера Ирана "откроет ящик Пандоры"

В редком интервью иностранному СМИ представитель Кремля Дмитрий Песков сказал Sky News, что Россия отреагирует "крайне негативно", если аятолла Али Хаменеи будет убит. Он подчеркнул, что смена режима в Иране является "неприемлемой", а убийство верховного лидера страны "откроет ящик Пандоры".

Кроме того, спикер Путина отметил, что сообщения о возможном применении США тактического ядерного оружия против Ирана являются спекуляциями. "Это было бы катастрофическое развитие событий", – добавил он.

Эти заявления Пескова прозвучали после того, как Дональд Трамп сказал, что в течение двух недель решит, присоединятся ли Соединенные Штаты к военной кампании Израиля против Тегерана.