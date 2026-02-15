"Внешнее управление": у Путина цинично объяснили, как видят проведение выборов в Украине

Россия готова остановить удары на время президентских выборов в Украине. Однако для этого сначала должна смениться власть в Киеве.

Россия, мол, готова обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения в Киеве временного внешнего управления под эгидой ООН. Такое циничное заявление сделал заместитель главы МИД России Михаил Галузин в интервью пропагандистскому ТАСС.

Что говорят у Путина о "внешнем управлении" Украиной?

По словам Галузина, такой шаг позволит провести в Украине демократические выборы, привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы подписывать полноценный мирный договор и легитимные документы относительно будущего межгосударственного сотрудничества.

Из заявления Галузина следует, что в Москве видят такую схему проведения выборов: сначала вводится "внешнее управление", затем проводятся выборы, в день которых Россия готова прекратить обстрелы. Боевые действия в период предвыборной кампании и сразу после нее прекращаться не будут.

Напомним, что Владимир Путин ранее уже предлагал ввести временное управление в Украине под эгидой ООН. Это было в марте 2025 года. Впрочем, идея российского диктатора тогда не получила одобрения Дональда Трампа.

"Украина является конституционной демократией. Управление в Украине определяется ее Конституцией и украинским народом", – ответила главе Кремля представитель Госдепа Тэмми Брюс.

Что известно о вероятности проведения выборов в Украине?