Россиян готовят к окончанию войны без "великой победы", – The Telegraph

Украина нашла возможность атаковать наиболее защищенный город России – Москву. Также продолжаются удары по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и экспортным терминалам на тысячи километров вглубь страны-террористки.

Издание The Telegraph отмечает, что это должно стать серьезным сигналом тревоги для Кремля.

Что происходит в России?

Возможности Украины по дальнобойным ударам будут только расти. Вскоре по России будут активно бить крылатые ракеты отечественного производства с большей дальностью и в десять раз меньшей стоимостью, чем у "Томагавков".

Обратите внимание! Обозреватель The Financial Times Гидеон Рахман отметил 24 Каналу, что эффективные атаки Украины существенно влияют на общие настроения в Кремле. Россиян все больше волнует угроза с украинской стороны.

Оккупанты признают, в частности ставленник Путина в Запорожье Дмитрий Рогозин, что Украина будет искать бреши и уязвимости в обороне, количество атак будет расти, а маршруты и тактика будут развиваться.

Издание отмечает, что диктатор Путин мало понимает это послание. Хотя после парада на 9 мая, который был унизительно сокращен из-за угрозы нападения со стороны Украины, он впервые намекнул, что война близится к завершению.

"Дело подходит к концу", – заявил российский президент журналистам, но добавил, что "еще нужно выполнить много подготовительной работы".

В то же время внутренняя работа Кремля остается такой же непрозрачной, как и тогда, когда Уинстон Черчилль описывал Россию как "загадку, завернутую в тайну внутри загадки".

Но одна важная вещь, возможно, изменилась. "Ключ – это русский национальный интерес", – сказал Черчилль BBC 1 октября 1939 года. Однако сегодня трудно понять, какой национальный интерес может быть в продолжении бессмысленной и, очевидно, невыигрышной войны Путина в Украине. Зато единственной движущей силой, похоже, является одержимость и упрямство одного человека, который решил вести короткую, победную войну, что стало катастрофической ошибкой,

– отметили в The Telegraph.

Издание добавило, что война не принесла России ожидаемой победы, а отношения с Западом не нормализовались. И администрация Трампа, на которую в Москве надеялись, что она заключит "спасительную" сделку, не смогла ее достичь.

В результате в России началось "раздражение и недовольство" даже среди сторонников.

Кстати, заместитель руководителя Офиса Президента и бригадный генерал Павел Палиса в интервью 24 Каналу отметил, что Путин боится за свою жизнь. Он понимает, что достичь своих предыдущих планов невозможно.



Британский полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон тоже считает, что паранойя Путина усиливается. А среди близкого окружения российского лидера есть люди, которые хотят занять его место.

Что говорит российская оппозиция?

В The Telegraph цитируют высокопоставленного российского дипломата Бориса Бондарева, который ушел в отставку в знак протеста против вторжения.

По его словам, российская элита сейчас попала в ловушку, созданную ею же. Аппарат слежки ФСБ разрушил доверие внутри самой элиты, а без этого "невозможен ни один заговор". Если когда-то советская или китайская коммунистические партии пережили своих диктаторов благодаря коллективному управлению, то сейчас с устранением Путина придет крах.

Как выразился Бондарев, российская система сейчас больше напоминает нацистскую Германию, чем СССР: вся легитимность политического порядка вытекает из одного человека.

"Удалите это, и все развалится", – отметил он.

В то же время не стоит ожидать, что война закончится только благодаря усилению санкций и поставок оружия, а также увеличением количества атак.

К слову, министр иностранных дел Маргус Цахкна считает, что сейчас не время для разговоров или переговоров с Россией. Украина получила преимущество на фронте, поэтому на Кремль нужно продолжать давить.

Утверждается, что экономические проблемы консолидировали, а не раскололи правящий класс. А страх коллапса на самом деле защищает Путина от восстания изнутри его элит. Те боятся хаоса больше, чем медленной боли бесконечной войны.

Впрочем, пропагандистов уже учат, как представить "непобедимую" войну, не признавая, что ни одна из военных целей Кремля на самом деле не была выполнена.

Но даже несмотря на то, что кремлевские приспешники активно готовят почву для послевоенной России, сверху все еще царит оглушительная тишина. Путин настолько идеологически предан и лично заинтересован в войне, что им руководит не разумный анализ затрат и выгод, а фатальное сочетание упрямства и паралича,

– говорится в материале.

К тому же Путин и его ближайшее окружение изолированы не только от народа, но и от собственной элиты. У диктатора, похоже, нет плана, как прекратить войну, а его подчиненные не имеют никаких средств влиять на него или заменять его, даже когда сама Москва подвергается нападению.

Что говорят эксперты и разведка?

24 Канал общался с различными экспертами о ситуации в России. В частности, журналист, аналитик-международник Александр Демченко в интервью отметил, что сейчас Путина контролирует его силовое крыло, которое не передает ему правдивой информации о реальном положении вещей на фронте.

А, как отметил основатель сообщества Resurgram Дмитрий Корниенко в разговоре с 24 Каналом, российские элиты недовольны изоляцией диктатора и ограниченным доступом к нему.

На фоне ухудшения ситуации на фронте россияне еще и усилили угрозы ядерным ударом и начали новые тренировки. Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук отметил, что Кремль бряцает "ядеркой" всегда тогда, когда ему не хватает успехов.

В то же время Путин начал говорить о возможном окончании войны. Политолог Олег Саакян в эфире 24 Канала отметил, что это скорее всего демонстрирует, что для России ситуация складывается значительно хуже, чем она хотела бы показать.

Из-за длительной войны российская экономика имеет значительный дефицит бюджета. В России вынуждены сокращать расходы или повышать налоги, обдумывают введение "налога на сверхприбыли", в частности для золотодобывающих и металлургических компаний, чтобы найти дополнительные источники дохода. Также Россия урезает расходы на разработку лекарств. Кроме того, как пишет украинская разведка, вражеское правительство уже существенно превысило плановый бюджетный дефицит на 2026 год и дальше наращивает расходы. Дефицит уже достиг 78,4 миллиарда долларов США за первые четыре месяца года.