"Есть шанс его увидеть": Рубио анонсировал встречу с Зеленским
- Марко Рубио предположил, что встретится с Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.
- Рубио выразил обеспокоенность российскими обстрелами в условиях холодной погоды.
Марко Рубио предположил, что скоро будет встреча с Владимиром Зеленским. Это может произойти в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Конференция в этом году продлится с 13 по 15 февраля. Марко Рубио считает, что там сможет увидеть украинского президента. Об этом он сказал журналистам перед отъездом в Мюнхен, пишет France24.
Что известно о возможной встрече Зеленского и Рубио?
Государственный секретарь США уточнил, что он не уверен на 100 процентов, что встреча состоится, но надеется на нее.
Также Рубио прокомментировал российские обстрелы в условиях холодной погоды.
Это ужасно. Именно поэтому мы хотим, чтобы война закончилась. Люди страдают. Это самое холодное время года. Страдания, которые невозможно представить. В этом и заключается проблема войны,
– заявил политик.
Он добавил, что именно для того, чтобы украинцы прекратили страдать, администрация США более года упорно работает, чтобы попытаться положить конец этой войне.
Заметим, что в этом году именно Марко Рубио возглавляет большую делегацию США на ежегодном форуме безопасности в баварской столице. В 2025 году во главе американцев был вице-премьер Джей Ди Вэнс. Впрочем, на этот раз его в Мюнхене не будет. Все из-за его провокационного выступления в прошлом году.
Во время своей прошлогодней речи Вэнс заявил, что самая большая угроза для Европы, по его мнению, происходит не извне, а изнутри. Именно это заявление больше всего возмутило ведущих политиков. Вместо того чтобы говорить о реальной угрозе со стороны России, он предостерег европейских союзников, что в их странах якобы оказалась под угрозой свобода слова.
На каком этапе находятся мирные переговоры по Украине?
- Издание The Atlantic пишет о том, что Дональд Трамп может объявить о выходе из мирных переговоров по Украине уже в ближайшие недели. Политик стремится сосредоточиться на предвыборной кампании и считает дипломатический процесс политически проигрышным.
- Ранее Financial Times сообщали, что администрация Трампа давит на Зеленского. Там хотят, чтобы выборы в Украине и референдум по мирному соглашению состоялись до начала лета. Называют даже точный дедлайн для голосований – до 15 мая. Если Киев этого не сделает, то, мол, останется без гарантий безопасности от США.
- Владимир Зеленский опроверг информацию Financial Times о планах объявить выборы и референдум 24 февраля. Президент подчеркнул, что Украина готова к выборам при условии прекращения огня и предоставления гарантий безопасности. Кроме того, США не связывают выборы с гарантиями безопасности.