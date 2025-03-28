Коалиция желающих становится коалицией решительных: политолог подытожил саммит в Париже

В Париже состоялся саммит "Коалиции желающих", который посетили лидеры около 30 стран. Тема Украины была одной из основных, в частности обсуждали предоставление нашему государству специальных сил сдерживания.

Относительно размещения иностранного контингента на территории Украины было много скептиков. Но как рассказал 24 Каналу политолог Валентин Гладких, результаты саммита превзошли все ожидания.

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Какие результаты саммита

Для того, чтобы реализовать все намерения надо пройти немалый путь, но они уже приобретают обозримые очертания. В частности лидеры стран говорят о том, что нужны инструменты для защиты в море и воздухе.

Приятно констатировать, что коалиция желающих медленно, но неуклонно трансформируется в коалицию решительных. Мы видим, как желание достичь цели наполняется волей и дает возможность эту цель реализовать,

– сказал политолог.

Европейские лидеры сохраняют целостность, раскола, который мог возникнуть из-за влияния США, нет. Это очень важное достижение. Более того, Европа демонстрирует, что имеет собственные интересы, видение и не планирует выполнять прихоти Дональда Трампа.

Надеюсь, что до конфронтации между центрами силы не дойдет, а стороны объяснятся, разделят задачи и совместными усилиями смогут достичь какого-то результата,

– подчеркнул Валентин Гладких.

Итак, саммит в Париже можно оценить очень положительно. Заметим, Владимир Зеленский принимал в нем участие и провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими лидерами.