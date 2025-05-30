"Путин не переживет этого": одно решение США может привести к поражению России

Если Конгресс США проголосует за законопроект о новых санкциях против России, если будут введены строгие санкции против стран, которые продолжают торговать с Кремлем, это может существенно повлиять на способность России продолжать войну против Украины. Ведь российская экономика сильно зависит от экспорта нефти и газа.

Российский диктатор Владимир Путин не сможет пережить поражение в Украине. Такое мнение 24 Каналу озвучил профессор международных отношений в Университете Отаго Роберт Патман.

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"Ставки очень высокие"

Роберт Патман отметил, что планы Путина не соответствуют реальным и фактическим ресурсам, которыми обладает Россия. Поэтому так называемый глава Кремля или будет вынужден адаптироваться к реальности, или это сделает кто-то другой, но от имени России и из ее интересов.

Ставки чрезвычайно высокие. По моему мнению, Путин не переживет поражения в Украине. Даже не обязательно полного поражения, но и договоренности, которая будет предусматривать существенное возвращение территорий, которые он незаконно захватил,

– считает он.

Напомним, американские сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм призвали Конгресс США принять санкции против России. Позже они заявили, что уже подготовили соответствующий законопроект. По их словам, он получил поддержку 81 сенатора. В частности, там говорится о введении 500% пошлин для стран, которые торгуют с Россией.

Президент США Дональд Трамп объяснил, что его сдерживает от введения новых санкций против России. Он отметил, что не хочет повредить возможному заключению мирного соглашения с Украиной.