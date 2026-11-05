Starshield в Украине и дизельное топливо из России: Сенат США потребовал от Маска сохранить документы

Об этом сообщает CNN со ссылкой на помощника сенатора-демократа.

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Каковы подробности?

Официальные предупреждения одновременно получили все порты, банковские учреждения и частные структуры, вовлеченные в соглашения об импорте российского топлива.

Такой шаг был предпринят в рамках подготовки к контрольным мерам в связи с решениями администрации Дональда Трампа.

По его словам, письма были отправлены Илону Маску по поводу замедления работы системы Starshield в Украине. Также письма получили все порты, банки и частные структуры, вовлеченные в сделку по российскому дизельному топливу– сообщил собеседник.

Он добавил, что отправка таких писем с требованием сохранить документы является стандартной процедурой комитета в отношении лиц и организаций, подозреваемых в нарушении закона или причастности к определенной деятельности.

Подготовка к расследованиям и смена руководства

На фоне предстоящих проверок продолжается тесная коммуникация по вопросам надзорной деятельности, поскольку руководство комитета вскоре сменится.

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Действующая представительница меньшинства в комитете сенатор Джин Шахин покидает свой пост, а новым председателем должен стать сенатор Крис Кунс.

Ожидается, что после получения большинства в Конгрессе в январе демократы начнут масштабные расследования действий администрации Трампа за последние два года.

Оборонный бюджет и ситуация вокруг Ирана

Помощник сенатора-демократа при этом отметил, что не ожидает существенных поправок к законопроекту об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA).

Основной текст документа уже согласован обеими палатами Конгресса, хотя Сенат еще должен формально завершить его рассмотрение.

Представители Демократической партии могут потребовать дополнительных положений только в случае кардинальных изменений в войне с Ираном.

Между тем республиканцы до начала работы нового состава Конгресса будут стремиться утвердить как можно больше кадровых назначений, в частности дипломатических представителей.

На фоне смены власти в США готовятся также кадровые решения: конгрессмен-республиканец Томас Масси заявил о намерении инициировать голосование по вопросу об импичменте министра обороны США Пита Хэгсета. Часть политиков обвиняет главу Пентагона в провале республиканцев на промежуточных выборах, связывая его с войной в Иране.

Как сообщает CNN, некоторые представители Республиканской партии рассчитывают, что инициативу поддержат в Палате представителей Конгресса США. Процесс отстранения Хэгсета от должности планируют начать после возвращения конгрессменов в Вашингтон.