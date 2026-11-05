Starshield в Україні та дизель із Росії: Сенат США зажадав документи від Маска

Про це повідомляє CNN із посиланням на помічника сенатора-демократа.

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Які подробиці?

Офіційні попередження одночасно отримали всі порти, банківські установи та приватні структури, залучені до домовленостей щодо імпорту російського пального.

Такий крок зробили в межах підготовки до контрольних заходів щодо рішень адміністрації Дональда Трампа.

За його словами, листи надіслали Ілону Маску щодо уповільнення роботи системи Starshield в Україні. Також листи отримали всі порти, банки та приватні структури, залучені до угоди щодо російського дизельного пального– повідомив співрозмовник.

Він додав, що надсилання таких листів із вимогою зберегти документи є стандартною процедурою комітету щодо осіб та організацій, яких підозрюють у порушенні закону або причетності до певної діяльності.

Підготовка до розслідувань та зміна керівництва

На тлі майбутніх перевірок триває тісна комунікація щодо наглядової діяльності, оскільки керівництво комітету невдовзі зміниться.

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Чинна представниця меншості в комітеті сенаторка Джин Шахін залишає посаду, а новим головою має стати сенатор Кріс Кунс.

Очікується, що після отримання більшості в Конгресі в січні демократи розпочнуть масштабні розслідування дій адміністрації Трампа протягом останніх двох років.

Оборонний бюджет і ситуація навколо Ірану

Помічник сенатора-демократа водночас зазначив, що не очікує суттєвих правок до законопроєкту про асигнування на національну оборону (NDAA).

Основний текст документа вже узгодили обидві палати Конгресу, хоча Сенат ще має формально завершити його розгляд.

Представники Демократичної партії можуть вимагати додаткових положень лише у разі кардинальних змін у війні з Іраном.

Тим часом республіканці до початку роботи нового складу Конгресу прагнутимуть затвердити якнайбільше кадрових призначень, зокрема дипломатичних представників.

На тлі змін у владі в США готуються також кадрові рішення: конгресмен-республіканець Томас Массі заявив про намір ініціювати голосування щодо імпічменту міністра оборони США Піта Гегсета. Частина політиків звинувачує очільника Пентагону в провалі республіканців на проміжних виборах, пов'язуючи його з війною в Ірані.

Як повідомляє CNN, деякі представники Республіканської партії розраховують, що ініціативу підтримають у Палаті представників Конгресу США. Процес усунення Гегсета з посади планують розпочати після повернення конгресменів до Вашингтона.