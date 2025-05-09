Во время дебатов вечером 8 мая Симион заверил, что Румыния не даст ни одного лея за другую страну, а сосредоточится на собственном населении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24.

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Что сказал Симион о помощи Украине

На вопрос, будет ли Румыния голосовать в Европейском Совете за новый пакет помощи для Украины, Джордже Симион ответил, что его страной является Румыния и он будет голосовать только в соответствии с интересами румынского народа, не отдавая приоритета другим государствам.

Я люблю свою страну и верю, что румынские студенты, я верю, что румынские фермеры, я верю, что румынские пенсионеры должны иметь приоритет, и наша позиция относительно захватнической войны России против Украины, которая длится уже три года, это нейтралитет, отсутствие эскалации, отсутствие вооружения и идеальное согласование с политикой администрации Трампа, нашего стратегического партнера,

– объясняет румынский политик.

Он отметил, что пришло время "поднять Румынию со дна, выздороветь и смотреть в будущее". По его мнению, только тогда, когда у румынского населения все будет хорошо, можно будет беспокоиться о благосостоянии других.

Симион добавил, что государство не будет помогать другим странам, если он станет президентом, аргументируя это тем, что "для обороны есть НАТО, а не Европейский Союз". Он также отметил, что хочет от Украины компенсации за предоставленную Румынией помощь, в частности за системы Patriot, которые предоставил нынешний президент страны Клаус Йоханнис.

Кроме этого, лидер AUR заявил, что Украина должна уважать национальные и религиозные права полмиллиона румын, проживающих на ее территории.

К слову, ранее Джордже Симион также сказал, что украинцы якобы ведут себя так же как русские. В качестве примера, он привел "неуважение Украины к правам румынского меньшинства".