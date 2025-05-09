Під час дебатів ввечері 8 травня Сіміон запевнив, що Румунія не дасть жодного лея за іншу країну, а зосередиться на власному населенні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Digi24.

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Що сказав Сіміон про допомогу Україні

На запитання, чи буде Румунія голосувати в Європейській Раді за новий пакет допомоги для України, Джордже Сіміон відповів, що його країною є Румунія і він голосуватиме лише відповідно до інтересів румунського народу, не віддаючи пріоритету іншим державам.

Я люблю свою країну і вірю, що румунські студенти, я вірю, що румунські фермери, я вірю, що румунські пенсіонери повинні мати пріоритет, і наша позиція щодо загарбницької війни Росії проти України, яка триває вже три роки, це нейтралітет, відсутність ескалації, відсутність озброєння та ідеальне узгодження з політикою адміністрації Трампа, нашого стратегічного партнера,

– пояснює румунський політик.

Він зазначив, що настав час "підняти Румунію з дна, одужати й дивитися в майбутнє". На його думку, лише тоді, коли в румунського населення все буде добре, можна буде турбуватися про добробут інших.

Сіміон додав, що держава не допомагатиме іншим країнам, якщо він стане президентом, аргументуючи це тим, що "для оборони є НАТО, а не Європейський Союз". Він також зауважив, що хоче від України компенсації за надану Румунією допомогу, зокрема за системи Patriot, які надав теперішній президент країни Клаус Йоганніс.

Окрім цього, лідер AUR заявив, що Україна повинна поважати національні та релігійні права півмільйона румунів, які проживають на її території.

До слова, раніше Джордже Сіміон також сказав, що українці нібито поводяться так само як росіяни. Як приклад, він навів "неповагу України до прав румунської меншини".